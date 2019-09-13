شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. محطة الفضاء الدولية تمر عبر سماء القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت محطة الفضاء الدولية (ISS) عبر سماء القدس، ,ظهرت فى صورة تم التقاطها فيها كخط أبيض فوق ليل المدينة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تظهر المحطة الدولية في الركن الأيسر العلوي من الصورة، بين مسارات كوكبة كاسيوبيا وأورسا ميجور فى السماء.

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محطة الفضاء تمر بالسماء

وتم الحصول على هذه الصورة من خلال التقاط سلسلة من 52 لقطة فردية بكاميرا رقيمة عالية الدقة وعدسة 14 ملم، مع ضبط الفتحة على f / 8، وضبط ISO على 500 ووقت التعرض لمدة ثانيتين.

ويظهر مسار محطة الفضاء الدولية كخط متقطع لأن الصور تم تصويرها مع ضبط الكاميرا على "وضع التسلسل"، ما سمح بدمج التعرضات المتعددة بدلاً من التقاط التعرض الطويل.