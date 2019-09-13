كيفية تفعيل الوضع الليلي Night Mode على Android 10

الـ Night Mode هو اكثر مطالب مستخدمي Android شعبية تقريباً. انا من الناس الذين يحبون هذه الخاصية و كنت اريدها على هاتفي لتعودي على الشاشة في اللون الأسود. الآن وفرتها Google على Android 10. بعد سنين من المطالبة بها. و ذلك نظراً ايضاً لأهمية الوضع الليلي لعديد -ان لم يكن كل- المستخدمين. في هذا الموضوع سنشرح لك كيفية تفعيل الوضع الليلي على هاتفك بنظام Android 10. و كيفية اضافة اختصار لها في اختصارات الـQuick Toggles بكل سهولة. فالأمر لا يحتاج الى خطوات عديدة او اوامر لكتباتها مثلاً. الخطوات مثل تفعيل الوضع الليلي في اي Custom ROM سابقة. و ذلك امر جيد ان الشركة اهتمت بسهولة تفعيل هذه الميزة التي انتظرها العديد من المستخدمين

كيفية تفعيل الـ Night Mode

1- افتح تطبيق الـSettings

2- اختر Display

3- قم بتفعيل خيار Dark Mode

اضافة اختصار الى لوحة الـQuick Toggles

من ميزات Android هي سهولة الوصول الى اي اعدادات تريدها بداخل النظام. الإختصارات بالطبع هي اول مقياس لسهولة الوصول. بدلاً من الدخول الى طريق طويل في الإعدادات لتفعيل خاصية او ميزة او اي شئ تريد تفعيله يكفي اختصار وحيد سواء وسط اختصارات الـ Quick Toggles او على الشاشة الرئيسية لقضاء الأمر. لذلك عندما اصدرت Apple خاصية الـ3D Touch ابدى الكثير من المستخدمين اعجابهم بهذه الخاصية. لأنها مهمة بشدة للإختصار و لتوفير الوقت. لذلك فإن فكرة الإختصارات في Android هي امر لا يتجزأ من النظام. و بدون اختصارات يخسر Android جزء كبير من شهرته.

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1- قم بتنزيل شريط الإشعارات الى الأسفل

2- اضغط على علامة القلم لفتح نافذة التعديل في الإختصارات

3- اضغط مطولاً على اختصار الوضع الليلي و قم بسحبه في مكان الإختصارات

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