جميع هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة تضم 4GB فقط من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يكشف عن الأداء الخام للهواتف الذكية الثلاثة الجديدة التي أعلنت عنها شركة آبل هذا الأسبوع، ونقصد هنا كل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

كما ترون في الصور أدناه، فلا يوجد فرق كبير بين iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max من حيث الأداء لأن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تستخدم المعالج Apple A13 Bionic الأحدث من شركة آبل. الأهم من ذلك أن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تضم 4GB من الذاكرة العشوائية، وهذا ما يعني بأن الشائعات السابقة التي لمحت إلى قدوم الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max مع 6GB من الذاكرة العشوائية كانت غير دقيقة.





في الواقع، هذه الإختبارات تؤكد أن حتى النسخة الأرقى من الهاتف iPhone 11 Pro Max والتي تضم 512GB من الذاكرة الداخلية لا تزال تستخدم 4GB فقط من الذاكرة العشوائية.

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وضعت إختبارات الأداء هواتف iPhone الثلاثة الجديدة في مقدمة التصنيف. وبالمقارنة مع الجيل السابق، فقد سجلت الهواتف الجديدة أداء أفضل بنسبة 28 في المئة بشكل عام في منصة AnTuTu 7 مقارنة مع iPhone XS و iPhone XS Max. أداء معالج الرسوميات في الهواتف الجديدة كان أعلى بشكل خاص من طرازات العام الماضي.