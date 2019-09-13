Realme تُعلن عن سماعات Realme Buds Wireless اللاسلكية، وتكلف 25$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - Realme XT ليس المنتج الوحيد الذي أعلنت عنه شركة Realme اليوم، فقد أعلنت الشركة الصينية كذلك اليوم عن سماعات لاسلكية جديدة تدعى Realme Buds Wireless. الشيء المميز أكثر في هذه السماعات اللاسلكية هي أنها رخيصة للغاية وتأتي مع العديد من الميزات مع العلم بأنها تكلف 1499 روبية هندية، وهو ما يعادل 25 دولارًا أمريكيًا.

تعد سماعات Realme Buds Wireless الجديدة بصوت عميق من مكبرات الصوت التي يبلغ قطرها 11.2mm والتي تم ضبطها من قبل Alan Walker. يتم توفير الباس من قبل الغشاء المتعدد الطبقات مع لفافة الصوت Japan Daikoku. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذه السماعات الجديدة من شركة Realme تقترن بالأجهزة المحمولة لاسلكيًا عن طريق البلوتوث 5.0، وتضم ثلاث أزرار في الشريط الذي يلتف حول الرقبة، والمصنوع من المعدن والسيليكون والنيكل والتيتانيوم لتوفير المزيد من الراحة. وإلى جانب كل ذلك، فهذه السماعات تمتاز بوزن خفيف يبلغ 30 جرام.

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نظرًا لأن الجمهور المستهدف بهذه السماعات هو المستخدمون النشطون، فإن سماعات Realme Buds Wireless الجديدة توفر ما يصل إلى 12 ساعة من الإستخدام مع العلم بأن 10 دقائق من الشحن تضيف 100 دقيقة من الإستماع. وإلى جانب ذلك، فهي تمتاز بالقدرة على مقاومة القطرات المائية.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن سماعات Realme Buds Wireless الجديدة ستكون متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأخضر والبرتقالي.