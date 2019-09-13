شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الأرض تفقد 64 مليون فدان من الأشجار والغابات بمساحة بريطانيا كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت التحذيرات حول الغابات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع أزمة غابات الأمازون المشتعلة، حيث يخسر الكوكب مساحات شاسعة من الغابات التى تحافظ على النظام الإيكولوجى على الأرض، وقد حذر تقرير أخير من أن مساحات من الغابات بحجم المملكة المتحدة تختفى فى جميع أنحاء العالم كل عام.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد كوكب الأرض أكثر من 26 مليون هكتار من الأشجار كل عام من 2014-2018، وهو الأمر الذى قد يؤثر بشكل كبير على الحياة البرية وتغير المناخ، بينما تتعهد الحكومات بخفض خسائر الغابات الطبيعية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2020.

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وحذرت مؤسسة Climate Focus التى قادت التقرير، أن هذا الأمر مستحيل فى ظل ما يحدث من ارتفاع نسب إزالة الغابات فى السنوات الخمس التى مضت، وكان قد حصل اتفاق نيويورك لعام 2014 بشأن الغابات على أكثر من 200 موقع من البلدان والشركات والمجموعات الخضراء، وشملت هذه الحكومات كولومبيا والنرويج والولايات المتحدة.

ولكن يقول التقرير إن الـ26 مليون هكتار المحترقة سنويًا من 2014-2018 تمثل قفزة بنسبة 43% فى المعدل العالمى لخسارة الأشجار مقارنة بالفترة 2001-2013.

وأضاف أن الغابات المدارية تمثل حوالى 90 % من إزالة الغابات على مستوى العالم فى الفترة من 2001 إلى 2015، حيث ارتفع معدل الخسارة السنوى لديهم بنسبة 44% فى الفترة 2014-2018، وذلك بسبب محاولة استخدام الأراضى لإنتاج السلع الزراعية مثل لحم البقر وفول الصويا وزيت النخيل.