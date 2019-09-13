شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورة لإعصار " فكساي" خارج المناطق الاستوائية فى المحيط الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط القمر الصناعي "أكوا" التابع لناسا مجموعة من الصور التى أظهرت أن الرياح تضعف إعصار فكساى، وذلك خلال مروره شمال غرب المحيط الهادي.

وفقاً لما نشره موقع “Phys” الأمريكي، فقد نشر مركز تحذير الأعاصير المشترك أو JTWC في 9سبتمبر آخر استشارة له على الإعصار حيث يواصل الضعف، ولكن الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ذكر JTWC أن مركز إعصار" فكساي" يقع بالقرب من خط العرض 39.4 درجة شمالا وخط الطول 147.7 درجة شرقا، أي حوالي 254 ميل بحري شرق جنوب شرق ميساوا باليابان، وقد بدأ "فكساي" انتقاله خارج المناطق المدارية أثناء دخوله إلى منطقة baroclinic فوق المياه الباردة.

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في 10 سبتمبر 2019 الساعة 0310 بالتوقيت، قدم جهاز قياس الطيف الضوئي للتصوير المعتدل أو أداة MODIS على متن القمر الصناعي أكوا التابع لناسا صورة مرئية للعاصفة الاستوائية فكساي التي أظهرت أن رياح القص كانت تدفع السحب والعواصف شرقًا من المركز، حيث أظهرت الصور أن النظام استمر في التحلل والإطالة بسرعة.

وقد انتقل فكساي إلى خارج المدار، مما يعني أنه فقد خصائصها المدراية، وكانت منطقة شديدة البرودة قوية الضغط المنخفض لها مجال كبير من الرياح، وسوف تستمر العاصفة في تعقب شمال المحيط الهادئ كعاصفة خارج المدارية خلال الأيام القليلة القادمة.