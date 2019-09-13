شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. اليابان تطلق مهمتها الثانية إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت اليابان سباق الفضاء منذ عدة سنوات ووصلت مهمتها الثانية للقمر في مثل هذا اليوم 13 سبتمبر من عام 2007، حيث أطلقت اليابان مركبة الفضاء Kaguya في مهمة إلى القمر.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت تُعرف مهمة اليابان الثانية على سطح القمر رسميًا باسم SELENE، حيث تم إطلاق Kaguya من مركز Tanegashima للفضاء على صاروخ ياباني H-IIA.

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واتخذ الصاروخ دورته حول الأرض مرتين قبل أن يتجه إلى القمر، حيث حمل على متنه 14 أداة علمية واثنين من الأقمار الصناعية الصغيرة لرسم خريطة لسطح القمر ودراسة مجال الجاذبية.

كما أنه بعد رحلة استغرقت 20 يومًا، وصل إلى المدار القمري، حيث اشتملت المهمة على ثلاث مركبات فضائية معا، مركبة فضائية رئيسية، وأقمار اتصالات صناعية صغير، وقمر صناعي صغير لرسم خريطة لمجال الجاذبية الخاص بالقمر.

واستمرت المهمة لعام من الرصد للبيانات القمرية قبل أن تنتهى بهبوط مقصود على سطح القمر.