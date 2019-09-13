افضل ارخص اقراص التخزين الإضافية لجهاز XBox One

XBox One من منصات الألعاب الشهيرة و التي تلقى اهتماماً كبيراً من محبي الألعاب حول العالم. لكنه من السهل جداً ان تقوم بملأ ذاكرة التخزين الداخلية الخاصة بالجهاز. نظراً للتطور الشهيد الذي تشهده الألعاب كل عام. فاذا كنت تستعمل جهاز XBox بذاكرة داخلية صغيرة ستواجه مشكلة. حل المشكلة يكمن في دعم USB 3.0 على جهاز XBox. حيث يمكنك توصيل ذاكرة خارجية تستعملها مع الذاكرة الداخلية. و قد تحدثنا سابقاً عن افضل اقراص التخزين الخارجية في عام 2018 في أحد مواضيعنا

Toshiba Canvio

من الأقراص صغيرة الحجم و البسيطة. تصميم بسيط للغاية لا يحمل اي ما يلفت النظر. و صغير الحجم و متنقل بشكل كبير. و هو يعتبر من ارخص الأقراص الخارجية. حيث انه سعره 48$ من Amazon. و بمساحة 1TB يعتبر هذا نموذج مثالي لدمجه مع مساحة التخزين الداخلية للجهاز.

WD My passport

اكثر الأقراص الخارجية تميزاً. حيث انه يعطيك عدة الوان كثيرة لتختار منها. فهو خيار مثالي لتضيف بعض الألوان الى نظام الألعاب الخاص بك. يوفر WD مساحات تخزين تبدأ من 1TB و الذي ليس بسعر عال نهائياً حيث انه بسعر 53$ لنسخة 1TB. يمكنك شرائه من احد 6 الوان مختلفة عند شرائك له. My Passport من الخيارات الجيدة لتطوير XBox One الخاص بك.

Seagate Expansion 1TB

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بغض النظر ان شركة Seagate توفر عدة اقراص تخزين خاصة بـXBox لوحده لكن اقراص التخزين الخارجية الخاصة بها ليست سيئة نهائياً. فهي تعطيك المطلوب. مساحة تخزين مطلوبة. تصميم مميز بعض الشئ. امكانية الدمج مع قرص تخزين XBox الداخلي. و سعر ليس مبالغ به. بمساحة 1TB و سعر 50$ فهذا ليس خياراً سيئاً.

WD Elements 2TB

اضف بعض الأموال لمساحة تخزين اكبر. يمكن ان نعتبر هذا شعاراً مناسباً لقرص التخزين هذا. حيث انك يمكنك ان تقوم بزيادة ما يمكن ان تدفعه في قرص التخزين بشكل بسيط و تحصل على مساحة 2TB. حيث انه بسعر 60$ و بزيادة لا تتخطى 15$ عن ما ذكر في هذا الموضوع يعتبر Elements خياراً جيداً. و من الجيد انه يعمل مباشرة لا حاجة لأي تعديلات حتى يعمل.

Seagate expansion 4TB

اذا كنت تنوي دفع مبلغ كبير بعض الشئ مقابل مساحات التخزين الكبيرة فهذا هو الخيار الأمثل. حيث انه بسعر 90$ يعطيك حوالي 4TB من المساحة. اذا كنت من محبي الألعاب بشكل كبير جداً فحتماً ستحتاج الى هذه المساحة. لتستطيع تحميل كميات الألعاب التي تريد بكل سهولة وبلا قلق من المساحة