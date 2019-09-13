طريقة إضافة Project Display للتحكم في شاشة العرض الثانية على ويندوز 10

يضم ويندوز 10 خاصية تسهل من التعامل مع أكثر من شاشة وهي Project Display حيث يمكنك من خلال هذه الخاصية أن تتحكم في طريق عرض جهاز الكومبيوتر على الشاشة الثانية الخاصة بك سواءً كانت هذه الطريقة أن تعرض المحتوى مكرر أو أن تجعل الجهاز يعرض بشكل كامل على الشاشة الثانية وأمور أخرى.

هذه الخاصية مفيدة للغاية لأي مستخدم يعمل في مجال عرض البيانات أو يحتاج منه عمله أن يقوم بتوصيل أكثر من شاشة بجهاز كومبيوتر واحد ولكن مع الأسف فطريقة الوصول إلى هذه الإختيارات طويلة وتحتاج إلى ضغطات كثيرة وغير مباشرة.

ولكن هناك طريقة مباشرة وسهلة للغاية تمكنك من هذا الأمر وهذه هي الطريقة التي سنتحدث عنها اليوم فسوف نقوم بإضافة الإختيار إلى قائمة الضغط بزر الفأرة الأيمن مباشرةً.

طريقة إضافة Project Display إلى زر الفأرة الأيمن .

القائمة التي تظهر عندما تقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن تدعى Context Menu ومن المفترض أنها تضم إختصارات وطرق سريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة التي ترغب في التحكم فيها وإستخدامها بشكل عام مباشرةً مثل تغيير طريقة عرض الأيقونات أو إنشاء ملف جديد على سطح المكتب أو إعدادات العرض.

من خلال الطريقة التي سنتحدث عنها اليوم فإنك ستقوم بإضافة project Display إلى هذه القائمة حتى تتمكن من الضغط عليها والوصول إليها بسهولة.

في الواقع الطريقة لتتمكن من إضافتها سهلة للغاية كل ما عليك فعله هو تحميل هذه الملفات ، وهي ملفات تعديل على الـ Registry وهي عبارة عن ملفين واحد للشكل المظلم Dark Mode والثاني للشكل المضيء Light Theme.

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فور أن تقوم بتثبيت الملف المناسب لشكل جهاز الكومبيوتر قم بإعادة تشغيل الجهاز حتى ترى قائمة Project Display ظاهرة أمامك في قائمة Context Menu بسهولة.

الملفات ستقوم بإنشاء عنوان جديد في قائمة Registry تحت العنوان التالي :

Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell

وستجد بداخله كل الخصائص والأمور المتعلقة بتعديل هذه الخاصية بسهولة إن أردت العبث فيها لاحقاً.

إن أردت إزالة التعديل كل ما عليك فعله هو تشغيل ملف .reg المسؤول عن حذفه وسينتهي الأمر.

الملفات والطريقة مذكروة من موقع Windows Club لذا لا تقلق فهي آمنة تماماً.