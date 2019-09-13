سيضطر مستخدمي خطة Spotify العائلية إلى الإبلاغ عن موقعهم ” من وقت لآخر “

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدم خدمات البث مثل Spotify خططًا عائلية تتيح للمستخدمين المتعددين الإستمتاع بالإشتراك في الخدمة في نفس الوقت بسعر أرخص. هذا مثالي للعائلات حيث يمكنك بدلاً من الدفع مقابل أربعة إشتراكات منفصلة دفع ثمن معقول لإشتراك واحد.

ومع ذلك، كما هو متوقع، كان المستخدمون يسيئون إستخدام هذه الخطط، حيث يقومون بمشاركة الإشتراك مع الأصدقاء أو حتى الغرباء بدلاً من مشاركته مع أفراد الأسرة. في العام الماضي، بدأت Spotify في إتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا السلوك، والآن يبدو أنها توصلت إلى طريقة لمحاربته، حتى لو كان ذلك يعني تتبع موقعك.

ووفقا لموقع CNet، يبدو أن Spotify قد قامت مؤخرًا بتحديث سياسة وشروط الخدمة الخاصة بالمشتركين في الخطة العائلية، حيث قد يُطلب منك من وقت لآخر توفير موقعك الحالي ” لإثبات ” أنك تعتبر جزءًا من أسرة تعيش معًا. ووفقا للشروط والأحكام، فسوف يتطلب تفعيل الخطة العائلية من المستخدمين التحقق من عنوان منزلهم.

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في بيان صادر كرد على أولئك الذين يستجيبون لهذا الطلب، قالت Spotify : ” هذه البيانات مشفرة ويمكن تحريرها من قبل صاحب الخطة حسب الحاجة. لا تستخدم Spotify إلا بيانات الموقع التي يتم جمعها أثناء إنشاء حساب Premium Family لهذا الغرض “. إذا كنت غير مرتاح لهذه التغييرات الجديدة، فسوف يكون أمامك ما يصل إلى 30 يومًا لإلغاء إشتراكك بعد سريان هذه الشروط الجديدة.