Nintendo تكشف عن الملحق Ring Fit Adventure من أجل جهاز Nintendo Switch

فاطمة أيت طالب - دبي -

في الأسبوع الماضي، قامت شركة Nintendo بالتشويق لملحق جديد لجهاز Nintendo Switch. بدا هذا الملحلق وكأنه نوع من الملحقات الخاصة باللياقة البدنية حيث يمكن للمستخدمين الضغط عليه وإرفاق أيادي التحكم Joy-Con به. الآن، تم الإعلان الرسمي عن هذا الملحق ويحمل إسم Ring Fit Adventure.

هذا المحلق عبارة عن مُكونين، أحدهما هو Ring-Con والأخر هو Leg Strap. يمكن إستخدام هذا للتفاعل مع الألعاب. على سبيل المثال مع Leg Strap، إقترحت Nintendo أنه سيكون بإمكان المستخدم إرتداؤه على الساق والركض في مكانه لتحريك شخصيته في اللعبة.

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يمكنهم أيضًا الضغط على Ring-Con للتحكم في هجماتهم في اللعبة. تكمن الفكرة في أنه بإستخدام هذه العناصر يوميًا، تعتقد شركة Nintendo أنها ستوفر للاعبين تمرينًا جيدًا وأيضًا العمل على أجزاء مختلفة من أجسادهم في نفس الوقت.

ووفقا نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في شركة Nintendo، السيد Nick Chavez، فقد صرح بالقول : ” تبحث شركة Nintendo دائمًا عن طرق لمفاجأة الأشخاص بتجارب فريدة من نوعها. يجمع Ring Fit Adventure بين اللعب والنشاط البدني بطريقة تحفز الناس على الإستمرار في العودة للمزيد، لتعزيز القصة وأهدافهم على مستوى اللياقة البدنية “.

يبدو الأمر جديدًا إلى حد ما، ولكن إذا كنت مهتمًا بتجربة هذا الملحق الجديد من شركة Nintendo، فقد ترغب في معرفة أن Ring Fit Adventure سيكون متاحًا في اليوم 18 أكتوبر، وسيتم تسعيره بنحو 80 دولار أمريكي.