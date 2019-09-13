الهاتف Xiaomi Mi9 Lite سيصل يوم 16 سبتمبر، وقد لا يكون هاتف جديد بالضرورة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Xiaomi على إستعداد للإعلان عن هاتف ذكي آخر ليكون بمثابة عضو جديد في سلسلة هواتف Xiaomi Mi9 Series، وهذا الهاتف الجديد هو Xiaomi Mi9 Lite.

في الواقع، لقد قامت الشركة الصينية بنشر ملصق في منتداها الرسمي يؤكد أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 Lite في إسبانيا في اليوم 16 سبتمبر، وسيجلب معه كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل.

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وفي حالة إذا قمنا بدمج هذه المواصفات مع المواصفات الأخرى التي تردد بأن الهاتف Xiaomi Mi9 Lite سيأتي بها مثل الكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق البالغة دقتها 2 ميغابكسل، والمعالج Snapdragon 710، وشاشة Super AMOLED البالغ حجمها 6.39 إنش، فسوف نكتشف بأن الهاتف Xiaomi Mi9 Lite لن يكون سوى Xiaomi Mi CC9 للأسواق الأوروبية.

عمومًا، سنعرف المزيد بشأن موعد الإطلاق والسعر في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة في حالة إذا كنتم مهتمين بهذا الهاتف.