الكشف عن هاتف Realme XT بكاميرا 64 ميجابيكسل

كشفت شركة ريلمي Realme – التابعة لشركة أوبو OPPO – في الهند اليوم الجمعة عن هاتفها الذكي الجديد (Realme XT) المزود بكاميرا خلفية رباعية العدسة دقتها 64 ميجابيكسل، وذلك بعد حملة تشويقية طويلة.

ويأتي (Realme XT) مزودًا بكاميرا أمامية دقتها 16 ميجابيكسل، مع قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، وجهة خلفية متدرجة الألوان، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير قابلة للشحن السريع بشكل كامل خلال 80 دقيقة عبر شاحن (VOOC) بقوة 20 واط.

ويعمل (Realme XT) بواسطة معالج كوالكوم (Snapdragon 712) المصنع وفق تقنية 10 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت.

وهناك مساحة تخزين داخلية من نوع (UFS 2.1) بسعة 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسعة من خلال فتحة مخصصة لبطاقة (microSD).

وتمشيا مع تقاليد شركة Realme من حيث التصاميم، فإن هاتف (Realme XT) يتميز بجهة خلفية زجاجية ثلاثية الأبعاد منحنية مع تأثير (Hyperbola Light Streak)، ومحمية بطبقة من زجاج الحماية (Gorilla Glass 5).

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وزدوت الشركة الهاتف بشاشة (Super AMOLED)، بقياس 6.4 إنشًا، وبدقة 2340×1080 بيكسلًا، مع قارئ بصمات الأصابع المدمج تحتها، والذي يعد بسرعة فائقة في فك القفل (334 ميلي ثانية)، ومنقطة حساسية مضاعفة.

ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم (ColorOS 6) المعتمدة على أندرويد باي 9.0، وهو مجهز بميزة (HyperBoost 2.0) للحصول على زمن وصول أقل ومعدلات إطارات أسرع أثناء الألعاب.

وتُعد ميزة الرفاهية الرقمية (Digital Wellbeing) من جوجل والوضع الداكن على مستوى النظام جزءًا من الحزمة أيضًا، وتعد Realme بتحديث الجهاز لنظام أندرويد 10 في الربع الأول من عام 2020.

وتُشكل الكاميرا الخلفية الناحية الأكثر تميزًا في هذا الهاتف، حيث هناك عدسة أساسية بمستشعر (ISOCELL Bright GW1) من سامسونج بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وثبات إلكتروني، مع عدسة واسعة جدًا بمقدار 119 درجة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة مايكرو بدقة 2 ميجابيكسل لالتقاط التفاصيل الدقيقة.

وهناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.0، ويلتقط هاتف (Realme XT) الصور بدقة 16 ميجابيكسل بشكل افتراضي، لكن هناك وضع (Ultra 64MP) يتيح التقاط صور بدقة كاملة 9216×6912 بكسل.

ويبدأ سعر الهاتف من 200 يورو لنموذج 4/64 جيجابات، و 215 يورو لنموذج 6/64 جيجابايت، و 240 يورو لنموذج 8/128 جيجابايت، على أن يبدأ البيع في 16 سبتمبر.