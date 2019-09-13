أمازون تسمح لأي شخص بالإجابة على أسئلة أليكسا

أعلنت شركة أمازون عن برنامج جديد لمكبرات الصوت المنزلية الذكية خاصتها (Echo) من شأنه السماح لأي شخص لديه حساب على أمازون الرد على استفسارات البحث.

ويسمح البرنامج، المسمى إجابات أليكسا (Alexa Answers)، للمستخدمين بتصفح قائمة من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها وإرسال الرد.

ويبدأ المساعد الصوتي أليكسا – بعد إدخال الإجابة في قاعدة البيانات – في نقلها إلى مستخدمين آخرين باستخدام نفس الاستعلام وإضافة توضح أن البيانات هي وفقًا لأحد عملاء أمازون.

ويجب على المشاركين إدخال إجاباتهم على موقع ويب مخصص حيث يتنافسون مع المشاركين الآخرين لكسب النقاط والشارات بشأن الإجابات الجيدة، كما يمكنهم أيضًا الإبلاغ عن الإجابات التي يعتقدون أنها غير صحيحة باستخدام نظام تصنيف يستند إلى النجوم.

وأوضحت أمازون أنها تعتمد على مجموعة من الخوارزميات والمحررين البشريين للمساعدة في فحص الإجابات، وتأمل أن يؤدي نظام التصويت إلى القضاء على المعلومات الخاطئة.

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وتمتلك أمازون تاريخًا طويلًا من الاعتماد على معرفة العملاء لتحسين أليكسا، إذ أصدرت قبل عامين (Cleo)، وهو تطبيق صوتي يسجل المحادثات بين أشخاص يتحدثون بعض أكثر لغات العالم تحدثًا، مثل الفرنسية، وذلك في سبيل مساعدة أليكسا في تعلم لغات جديدة.

وكانت عملاقة التجارة الإلكترونية قد أطلقت البرنامج بشكل رسمي في شهر ديسمبر 2018، لكنه اقتصر على الدعوات فقط، وشمل مجموعة صغيرة نسبيًا من العملاء.

وتتيح أمازون الآن لأي شخص الانضمام، في خطوة من المرجح أن تزيد من عدد الإجابات التي يقدمها المستخدم، حيث تهدف أمازون من خلال البرنامج إلى توسيع قاعدة معارف مساعدها الرقمي الذكي لإبقائه منافسًا لمساعد جوجل وآبل.

وفاز مساعد جوجل بسهولة على مدى عامين على التوالي في اختبار 800 سؤال أجرته شركة (Loup Ventures)، بينما حل أليكسا في المركز الثالث.

ومن الصعب على أمازون منافسة جوجل، التي يمكنها الاستفادة من سنوات من المعلومات التي تم جمعها وتنظيمها لمحرك البحث الخاص بها، لذا، فإن عملاقة التجارة الإلكترونية مضطرة إلى ترخيص البيانات من مصادر موثوقة.