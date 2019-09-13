موزيلا تدخل عالم الخدمات المدفوعة الأجر مع Firefox premium

أطلقت مؤسسة موزيلا Mozilla غير الهادفة للربح، والمطورة لمتصفح الويب فايرفوكس (Firefox)، خدمة متميزة جديدة لعملاء المؤسسات الذين يستخدمون متصفحها المفتوح المصدر تسمى دعم فايرفوكس المتميز (Firefox Premium Support).

وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن عام على إعلان موزيلا عن فايرفوكس الكمومي للمؤسسات (Firefox Quantum for Enterprise)، فقد أطلقت المؤسسة غير الهادفة للربح خدمة جديدة مدفوعة الأجر تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم.

وتُعد هذه الخدمة التجارية الثانية التي تُطلقها موزيلا في الأسبوع الماضي، حيث أطلقت المؤسسة خدمة جديدة مدفوعة الأجر موجهة للمستهلكين تسمى (Firefox VPN) ضمن ما يسمى شبكة فايرفوكس الخاصة (Firefox Private Network).

وما تزال خدمة (Firefox VPN) ضمن الإصدار التجريبي، وهي متاحة فقط لمستخدمي الولايات المتحدة الذين يستخدمون فايرفوكس على أجهزة حواسيب سطح المكتب،

وكانت المؤسسة قد أطلقت سابقًا خدمة تجريبية متاحة مقابل 10 دولارات شهريًا بموجب شراكة مع (ProtonVPN)، مزود البريد الإلكتروني المشفر (Proton).

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وتتجه المؤسسة المطورة لمتصفح فايرفوكس الآن إلى توفير عرض جديد للمؤسسات التي تستعمل المتصفح في بيئات المؤسسات مع خطة دعم متميزة.

ويقدم دعم فايرفوكس المتميز (Firefox Premium Support) – بتكلفة 10 دولارات لكل تثبيت مدعوم – العديد من الفوائد، بما في ذلك إمكانات إرسال الأخطاء بشكل خاص، والحصول على إصلاحات الأخطاء الأمنية الهامة، وحتى المساهمة في المتصفح وخريطة الطريق الخاصة به.

وفي ظل تركيز موزيلا على خصوصية المستخدم، فإنها تأمل في تقديم بديل مقنع لمتصفحات كروم وإيدج وإنترنت إكسبلورار كونها مؤسسة لا تتمتع بنفس حافز الربح مثل جوجل أو مايكروسوفت، إلى جانب دعمها الكبير للبرمجيات المفتوحة المصدر.

وتحاول موزيلا في الأشهر الأخيرة زيادة تركيزها على الخدمات المدفوعة الأجر منذ أن أكد الرئيس التنفيذي، كريس بيرد Chris Beard، خططها لإطلاق إصدار متميز من فايرفوكس.

وتأتي إيرادات موزيلا في الغالب من جوجل كونها محرك البحث الافتراضي على فايرفوكس، لكن من الأهمية بمكان أن تنظر المؤسسة إلى ما وراء شركة البحث العملاقة لأنها تضع نفسها كمزود للأدوات والمنتجات التي تركز على الخصوصية.