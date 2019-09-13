شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير خوارزمية البحث لعرض التقارير الإخبارية الأصلية أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة جوجل حاليا على تغيير خوارزميات البحث فى الأخبار من جديد، وذلك لمنح الأولوية للتقارير الأصلية، للظهور أولاً فى نتائج البحث، وللقيام بذلك، وزعت جوجل إرشادات جديدة على فريقها الذى يضم أكثر من 10 آلاف مراجع بشري، حيث تساعد ملاحظاتهم فى التدريب على خوارزمية جوجل التى توفر بالفعل تصنيفات البحث.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فأوضحت جوجل أنه وفقاً للتغييرات الحديثة ستبقى المقالات الأصلية فى وضع مرئى للغاية لفترة أطول، ويسمح هذا للمستخدمين بمشاهدة التقارير الأصلية بشكل أفضل، إلا أنه ليس من المعلوم ما الذى ستكون عليه تداعيات هذا التغيير، فقد تكون تغييرات البحث هذه بسيطة، أو ربما تغير بشكل أساسى نماذج الأعمال التجارية لمئات من مواقع الويب.

وحتى الآن لا يوجد معيار مطلق يثبت مدى صحة مقالة معينة، حيث يمكن أن تعنى أشياء مختلفة بالنسبة للناشرين المختلفين فى أوقات مختلفة، وهو ما يحتاج من الشركة بذل مزيد من الجهد فى هذا الشأن، إلا أن هذا سيؤدى إلى إزعاج الجميع لأنه لا أحد فى الأساس خارج جوجل يعرف تمامًا ما ستكون عليه تداعيات هذا التغيير.

فقد تكون هناك عواقب أخرى غير مقصودة، كما يحدث غالبًا عندما تقوم شركة تكنولوجيا كبيرة بتغيير البرنامج الذى يؤثر على الصناعات المرتبطة به، فعلى سبيل المثال، قد يكون من المربح الحصول على الأخبار العاجلة بشكل أسرع، قبل فحصها وتأكيدها بشكل صحيح، وإذا كانت الأصالة أكثر أهمية من الدقة، فلدينا مشكلة.