شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيب بـ iOS 13 يسمح للهاكرز بالوصول لقائمة جهات اتصال أيفون بدون رمز مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أنه لم يتم إصداره حتى الآن، إلا أن نظام التشغيل iOS 13 من أبل يثبت أنه يمثل مشكلة بالفعل، حيث اكتشف الباحث الأمنى "خوسيه رودريغيز" وجود خلل فى النظام يمكن أن يسمح للهاكرز بالوصول إلى جهاز أيفون الخاص بك، حتى لو لم يكن لديهم رمز المرور.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فكما هو موضح فى مقطع فيديو على قناته على يوتيوب، يتضمن الاستغلال تنشيط مكالمة FaceTime، قبل الوصول إلى ميزة التعليق الصوتى من Siri للوصول إلى قائمة جهات الاتصال، وقد يسمح ذلك للمتسللين بالوصول إلى أى أرقام هواتف أو عناوين أو عنوان بريد إلكترونى قام المستخدم بتخزينه فى قائمة جهات الاتصال الخاصة به.

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وفى حديثه إلى The Verge، أكد "رودريغيز" أنه أبلغ شركة آبل عن الخلل فى 17 يوليو، وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن العيب لا يزال موجودًا فى إصدار iOS 13 المقرر إطلاقه فى 19 سبتمبر، ومع ذلك، يقول رودريغيز أن هذا الاستغلال يبدو أنه تم إصلاحه فى نسخ بيتا من iOS 13.1، والتى ستصدرها شركة أبل فى 13 سبتمبر.

ومن المقرر إصدار نظام iOS 13 الأسبوع المقبل، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى معظم الميزات الموجودة فى iPhone 11 الذى تم إصداره حديثًا، وهى تشمل Dark Mode وأبل Arcade وتسجيل الدخول باستخدام أبل وتجربة خرائط مثل Google Street View ومجموعة من أدوات تحرير الصور والفيديو الجديدة.