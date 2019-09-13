شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء: رصد ثانى جسم من الفضاء النجمى فى المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع مذنب اكتشف حديثا ينطلق مندفعا صوب مدار كوكب المريخ علماء إلى السعى للتأكد مما إذا كان جاء من خارج النظام الشمسى وهو احتمال يرجح أن يجعله ثانى جسم من الفضاء النجمى يتم رصده فى المجموعة الشمسية.

ورصد عالم الفلك جينادى بوريسوف وهو من شبه جزيرة القرم مسار المذنب وهو يتبع مسارا شديد الانحناء ويتحرك فى اتجاه الشمس بسرعة عالية للغاية وهو دليل على أن منشأه خارج النظام الشمسي.

وقالت عالمة الفلك بجامعة هاواى كارين ميتش التى خلص فريقها إلى أن حجم الجسم وذيله الغازى يصنفانه كمذنب "سعى فريقنا جاهدا هنا بجامعة هاواى إلى تسجيل ملاحظات للقيام بقياسات الموقع".

وأضافت لرويترز "فى كل مرة يكتشف فيها مذنب جديد يبدأ الجميع محاولة الحصول على بيانات للتعرف على المدار" وأشارت إلى أن جميع أفراد فريقها "مقتنعون بنسبة 100 فى المئة بأن هذا حقا وصدقا من خارج المجموعة الشمسية".

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ويتوقع أن يصل المذنب، وهو مزيج من الجليد والغبار، إلى أقرب نقطة له من الشمس فى الثامن من ديسمبر كانون الأول ليصبح على مسافة 300 مليون كيلومتر من الأرض على مسار يعتقد أنه مقصور على الأجسام القادمة من الفضاء النجمي.

وبمجرد التأكد من أن المذنب جاء من خارج النظام الشمسى فسيصبح ثانى جسم من هذا النوع يرصده العلماء على الإطلاق. وأطلق عليه العلماء اسم سي/ 2019 كيو4.

وكان المذنب الأول يتخذ شكل سيجار وأطلق عليه اسم "أومواما" وتجول داخل المجموعة الشمسية عام 2017 مما أثار تكهنات فى البداية بأنه قد يكون مركبة تحمل كائنات فضائية. ووصل العلماء سريعا إلى إجماع على عدم صحة هذا التكهن.

وعلى العكس من "أومواما" الذى زار النظام الشمسى لأسبوع واحد فحسب فإن المذنب الذى اكتشف حديثا سيظل قرب مدار كوكب المريخ لنحو عام مما يعطى العلماء وقتا كافيا لتحديد خصائصه الكيميائية والبحث عن مزيد من الأدلة بشأن منشأه.

وقال دافيد فارنوكيا عالم الفلك بإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) فى كاليفورنيا "السرعة العالية لا تشير إلى أن الجسم نشأ على الأرجح خارج نظامنا الشمسى وحسب وإنما هى مؤشر أيضا على أنه سيرحل ويعود إلى الفضاء النجمي".