الهاتف Vivo NEX 3 سيضم شاشة تغطي 99.6% من واجهة الجهاز، وفقا للشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3 في اليوم 16 من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يعني بعد بضعة أيام من الآن، ولكن يبدو أن شركة Vivo ستواصل التشويق لهذا الهاتف إلى غاية اللحظة التي ستعلن عنه فيه بشكل رسمي.

ووفقا لمدير المنتجات في شركة Vivo، السيد Li Xiang، فقد أوضح أن الهاتف Vivo NEX 3 سيأتي مع شاشة تغطي 99.6 في المئة من واجهة الهاتف. وقد كشف لنا السيد Li Xiang عن هذه المعلومات في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية، مضيفًا أن الشركة بلغت تلك النسبة من خلال تطبيق طريقة الحساب الأساسية في الصناعة.

ومع ذلك، يعتقد أنه حتى لو تم إستخدام طرق مختلفة، في حين أن الرقم نفسه قد يكون أقل، فإن الهاتف Vivo NEX 3 لا يزال لديه أعلى نسبة على الإطلاق وسيكون متقدمًا عن أقرب هاتف له بفارق كبير. وأخيرًا، أضاف أنه من المحتمل جدًا ألا يتمكن أي منافس من مطابقة أرقام Vivo NEX 3 خلال ستة أشهر.

لذلك يبدو أن الهاتف Vivo NEX 3 سيكون رائدًا في حد ذاته، تمامًا مثل الطراز السابق من نفس السلسلة. الصورة أعلاه هي صورة تشويقية جديدة نشرها Li Xiang مع المنشور. كما ترون، فالإطارين الجانبيين غير موجودين عمليًا، في حين يبدو الإطار العلوي والسفلي نحيفًا جدًا.

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وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تأكد قدوم الهاتف Vivo NEX 3 5G مع ثلاث كاميرت في الواجهة الخلفية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 64 ميغابكسل، وشاشة ضخمة، والمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

بغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد يضم كاميرتين إضافيتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل لكل منها مما يوحي بأن هذا الهاتف سيضم أيضًا كاميرا مُقربة وكاميرا واسعة الزاوية. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد سيضم 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية.

البطارية في الهاتف Vivo NEX 3 ستمتاز بسعة 4500mAh، وستدعم الشحن السريع بقوة 44W، وهذا ما يعني بأن تقنية الشحن السريع بقوة 120W التي أعلنت عنها شركة Vivo في وقت سابق من هذا العام لا تزال قيد البحث والتطوير وليست جاهزة بعد ليتم إستخدامها في هاتف ذكي مستعد لطرحه في الأسواق. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فالهاتف Vivo NEX 3 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.89 إنش تمتاز بإنحناء كبير على مستوى الطرفين مما يفسر لماذا يُطلق عليها إسم الشلال.

الهاتف Vivo NEX 3 5G سيمتاز بأبعاد تبلغ 167.4 × 76.1 × 9.4 ملمتر وبوزن يصل إلى 218 جرام. وإذا كان لنا أن نُخمن بناءً على ما نعرفه سابقًا عن الطريقة التي تُسعر بها شركة Vivo هواتفها الذكية، فنحن نعتقد بأن النسخة الأغلى من الهاتف Vivo NEX 3 ستُكلف 700 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 5G من هذا الهاتف 70 دولارًا إضافية.