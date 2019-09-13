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فاطمة أيت طالب - دبي - في نفس الحدث الذي قامت فيه شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme XT، قامت الشركة الصينية كذلك بالكشف عن خارطة الطريق الخاصة بتحديث Android 10 لهواتفها الذكية. والخبر السار هو أن 8 هواتف تعتبر بالفعل جزءًا من القائمة. الخبر السيء هو أن ولا واحد من هذه الهواتف الذكية الثمانية سيحصل على هذا التحديث هذا العام. أول هاتف سيحصل على هذا التحديث في الربع الأول من العام المقبل.
وبطبيعة الحال، ستحصل أحدث الهاتف الذكية من الشركة على تحديث Android 10 أولاً. من المقرر أن يحصل كل من Realme 3 Pro و Realme Pro 5 و Realme X و Realme XT على تحديث Android 10 في الربع الأول من العام المقبل، في حين سيتوجب على الهواتف الأخرى مثل Realme 3 و Realme 5 و Realme 3i الإنتظار حتى الربع الثاني، والهاتف Realme 2 Pro حتى الربع الثالث.
يبدو أن الهاتفين Realme 2 و Realme 1 لن يتلقيا تحديث Android 10 ما لم تقم شركة Realme بتحديث قائمة هواتفها الذكية المؤهلة للحصول على تحديث Android 10 في وقت لاحق لإضافة هذين الهاتفين.
As promised, here’s our roadmap for launching the #Android10 update for #realme smartphones!— realme (@realmemobiles) September 13, 2019
Are your excited for the new flavour of Android? pic.twitter.com/Qdo4PAyxT3
كانت هذه تفاصيل خبر Realme تكشف عن هواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث Android 10، والإطار الزمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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