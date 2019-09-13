iPhone 11 سيكون أفضل في التعرف على الكائنات والحيوانات في وضع Portrait Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - من السطح، بدت الإختلافات بين iPhone XR و iPhone X و iPhone XS و iPhone XS Max سطحية، مثل إستخدام شاشة LCD بدلاً من OLED وإستخدام كاميرا واحدة في الخلف بدلاً من كاميرتين، وهكذا، ولكن كانت هناك إختلافات على مستوى البرمجيات أيضًا. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بإلتقاط الصور للكائنات أو الحيوانات الآليفة في وضع Portrait Mode، فقد كانت هناك بعض أوجه القصور في الهاتف iPhone XR.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل أجرت بعض الترقيات على هذا الجانب في الهاتف iPhone 11 الجديد، فقد أصبح هذا الأخير قادرًا الآن على إكتشاف الكائنات والحيوانات الأليفة في وضع Portrait Mode. يقول الوصف في الصفحة الخاصة بـ iPhone 11 : ” مع أنواع جديدة من البورتريه والمزيد من أدوات التحكم في الإضاءة، تعمل الكاميرتين في الهاتف iPhone 11 معًا لإنشاء صور مذهلة. يعمل وضع Portrait Mode الآن مع كل ما تحب تصويره، بما في ذلك أفضل أصدقائك، بقدمين أو بأربعة أقدام “.

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أجرت شركة آبل الكثير من التحسينات على iPhone 11 الجديد مقارنة مع iPhone XR. وفي البداية، قامت الشركة بتزويد الهاتف iPhone 11 الجديد بكاميرا إضافية في الخلف تمتاز بزاوية مشاهدة واسعة. وعلاوة على ذلك، فهو معروض للبيع بسعر 699 دولار أمريكي بدلاً من 749 دولار أمريكي.

لقد أوضحت جميع التقارير التي حصلنا عليها حتى الآن أن iPhone XR حقق نجاحًا كبيرًا بين المستهلكين ونتوقع أنه مع هذه التحسينات والسعر المنخفض، سيحقق الهاتف iPhone 11 نفس القدر من النجاح، إن لم يكن أكثر.