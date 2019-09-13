سامسونج تعمل على تعزيز ريادتها في وسط وشرق أوروبا، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن شركة سامسونج تبلي البلاء الحسن في وسط وشرق أوروبا. سجلت الشركة الكورية الجنوبية نموًا بنسبة 21 في المئة على مستوى شحنات الهواتف الذكية على أساس سنوي، وبنسبة 8 في المئة على أساس فصلي.

تضع هذه الأرقام شركة سامسونج في موقع مواتٍ في السوق بحصة سوقية هائلة تبلغ 40 في المئة، وهي أيضًا ضعف الحصة السوقية التي تحظى بها أقرب منافسة لها، وهي شركة Huawei.

السبب الرئيسي وراء نجاح سامسونج في هذا الجزء من أوروبا هو الإطلاق الناجح لسلسلة هواتف Galaxy A Series في وقت سابق من هذا العام، والتي تمثل 70 في المئة من شحنات الشركة الكورية الجنوبية. وعلاوة على ذلك، فإن الحظر المفروض على شركة Huawei منح سامسونج بعضًا من الأفضلية، وهو ما إستغلته الشركة الكورية الجنوبية لإنتزاع بعض الحصة السوقية التي كانت قد فقدتها لصالح شركة Huawei.

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ومع ذلك، يشير محللو السوق إلى أن شركة سامسونج يجب أن تكون حذرة في الفصول القادمة لأن العلامات التجارية الصينية عدوانية بشكل خاص في هذه المنطقة. Xiaomi، على سبيل المثال أخذت المركز الثالث من شركة آبل، وتتطلع الشركات الصينية الأخرى مثل Oppo و Vivo و Realme إلى توسيع نطاق تواجدها في القارة العجوز، وخصوصًا في أوروبا الشرقية حيث يميل المستهلكين في الغالب إلى شراء الهواتف الذكية الإقتصادية والمتوسطة، وهي الفئات التي تمتلك فيها الشركات الصينية العديد من الخيارات المميزة.

ناهيك عن أن السوق الصيني ظل راكدًا لعدة أرباع متتالية، كما أن الشركات الصينية مثل Huawei و Oppo و Vivo و OnePlus و Realme و Xiaomi تبحث عن أسواق جديدة لمواصلة نموها.