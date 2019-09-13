إكتشاف أدلة جديدة تلمح إلى أن شركة آبل تواصل العمل على نظارات للواقع المعزز

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة طويلة نسبيًا ونحن نسمع الشائعات التي تقول بأن شركة آبل تعمل على نظارات للواقع المعزز. الآن، في تغريدة نشرها Guilherme Rambo من موقع 9to5Mac، يبدو أن هناك أدلة تم إكتشافها في نظام iOS 13 تشير إلى أن شركة آبل تعمل بالفعل على نظارات للواقع المعزز. هذا ما أكده المطور Steve Troughton-Smith والذي وجد ملف ” إقرأني | Read Me ” يتحدث عن تطبيقات للواقع المعزز لجهاز قابل للإرتداء.

هناك أيضًا أدلة تشير إلى أن أي عملية معالجة لمحتوى الواقع المعزز بحاجة إلى أن تتم على iPhone نفسه. هذا يعني أننا سنحصل على الأرجح على نظارات حاملة لهواتف iPhone على غرار نظارات Samsung Gear VR أو Google Cardboard.

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هذه في الواقع ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد تعليمات برمجية داخل نظام iOS تلمح لقدوم نظارات للواقع المعزز. لقد سمعنا شائعات بأن شركة آبل قد تخطط لإطلاق هذه النظارات في العام 2020، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا. لن تكون آبل الشركة الأولى التي تحاول إنشاء نظارات الواقع المعزز، على الرغم من أنه سيكون أمرًا مثيرًا للإهتمام إذا نجحت في التفوق في الجوانب التي فشلت فيها النظارات السابقة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook قد إقترح في الماضي أيضًا أن شركة آبل لن تقوم بشحن منتج للواقع المعزز حتى تتأكد من أنه سيوفر تجربة رائعة للمستخدمين. حتى الآن، أظهرت نظارات الواقع المعزز مثل Google Glass الكثير من الوعود على الورق، ولكنها لم تنجح في الواقع، على الرغم من أنها وجدت فرصة جديدة للحياة بين العمال الصناعيين.