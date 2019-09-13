شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسوى قضية تتعلق بـ "اللايكات" الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق فيس بوك على تسوية دعوى قضائية مع شركة نيوزيلندية، زُعم أنها كانت تبيع "بوتات" التواصل الاجتماعي، حيث يكشف الإشعار، الذى تم تقديمه بالأمس، عن هدنة بين فيس بوك وشركة Social Media Series Limited النيوزيلندية، إذ قام موقع فيس بوك فى الأصل بمقاضاة الشركة فى أبريل، مدعيا أنها استخدمت مجموعة متنوعة من الأسماء لبيع "ملايين الإعجابات التلقائية" على منصة انستجرام المملوكة لفيس بوك.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فكان فيس بوك قد اتهم فى السابق شركة Social Media Series Limited بانتهاك قوانين مخالفة العقد والإثراء غير العادل وكذلك انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر، لكن حتى الآن ليس من المعروف شروط هذه التسوية، فقط أن الشركات "وافقت على حل هذه المسألة"، ولم يرد فيس بوك على رسالة تطلب التعليق على هذا الأمر.

يذكر أن فيس بوك رفع دعاوى قضائية متعددة هذا العام تستهدف بائعى البوتات، وجمع البيانات، وغيرها من الشركات التى تقول إنها تستغل برنامجه بطريقة غير أخلاقية، وجاءت حملة القمع فى أعقاب فضيحة كامبريدج أنالتيكا العام الماضي، حيث تم انتقاد فيس بوك لسماحه لمطورى الطرف الثالث بجمع البيانات.