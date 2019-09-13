شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تُغرم جوجل 700 ألف روبل لعدم حذف روابط مواقع تضم معلومات محظورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركة "جوجل" سددت غرامة قدرها 700 ألف روبل روسى (ما يعادل 10 آلاف 887 دولارا أمريكيا)، لعدم وفائها بالالتزام المتعلق بحذف الروابط الخاصة بمواقع شبكة الإنترنت، التى تضم معلومات محظورة فى روسيا من نتائج البحث.

وذكر بيان للهيئة الروسية أن محرك البحث "جوجول" كان يقوم بترشيح نتائج البحث بشكل انتقائي، ولهذا السبب لا تزال أكثر من ثلث الروابط، التى يضمها السجل الموحد للمعلومات المحظورة فى روسيا ، متاحة أثناء البحث,



وأضاف البيان أنه بموجب القانون الروسى يتعين على مشغلى محرك البحث القيام بحذف تلك الروابط من مواقع الإنترنت، التى تحتوى على معلومات محظورة ، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك عليهم الاتصال بنظام المعلومات الفدرالى الحكومى الذى يحتوى على قائمة بهذه المواقع.

Advertisements