شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة الفيديو Vudu تضيف للمستخدمين ميزة الرقابة الأبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة الفيديو الشهيرة "Vudu" المملوكة لشركة " وول مارت"، عن مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية التي ستمنح الأوصياء القدرة على تخطي أو حظر المشاهد التي تحتوي على محتوى مرفوض تلقائيًا.

وحسب ما نشره موقع " انجادجيت" الأمريكي، ستسمح أداة Family Play الجديدة للآباء بوضع قواعد على فيديوهات إساءة استخدام المواد واللغة والعنف والجنس والعُري، وستكون الميزة متاحة في أكثر من 500 عنوان رئيسي للاستوديوهات، وتخطط Vudu لتوسيع نطاق العرض ليشمل المزيد من الأفلام والبرامج التلفزيونية كل أسبوع.

بالإضافة إلى ميزة Family Play، تتعاون الشركة مع Common Sense Media لتضمين تعليق على الأفلام والمسلسلات التي ستساعد الآباء على تحديد ما إذا كان من المناسب عرضها على المشاهدين الصغار.

كما تضيف Vudu أيضًا وضع Kids Mode الذي سيوفر مجموعة محدودة من العروض والأفلام الموجهة خصيصًا نحو الأطفال، مما يؤدي بشكل أساسي إلى عزل المحتوى الذي يعتبر أكثر توجهاً للبالغين.