شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلم ينقذ وحيد القرن من الانقراض .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق من العلماء عن نجاحهم في إنشاء جنينين لوحيد القرن، خاصة وأنه من المعروف أنه لا يوجد سوى اثنين من وحيد القرن في العالم، إذ تم تخزين الأجنة التي أنشأوها في المختبر عن طريق تخصيب بويضات أنثى مع حيوانات منوية مجمدة لذكر ميت وتم وضعها في النيتروجين السائل.

نقلاً عن موقع " مترو" البريطاين، قال "توماس هيلديبراندت" من معهد لايبنيز لبحوث الحيوان والحياة البرية في ألمانيا "لقد حققنا اليوم علامة فارقة مهمة على طريق صخرى يسمح لنا بالتخطيط للخطوات المستقبلية في برنامج إنقاذ وحيد القرن الأبيض في الشمال، إن الهدف من ذلك هو إنشاء قطيع من خمسة حيوانات على الأقل يمكن إعادتها إلى بيئتها الطبيعية في إفريقيا".

ومن الجدير بالذكر أن اثنين من البيض المخصب تطورت إلى أجنة قابلة للحياة، وقال " جان ستيجسكال"، مدير الاتصالات في حديقة حيوان دفور كرالوف في جمهورية التشيك " كان يبدو أن إنتاج جنين وحيد القرن أمر صعب وغير قابل للتحقيق، ولكن اليوم لدينا مولود جديد وهذه خطوة رائعة بشأن المستقبل".