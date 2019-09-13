الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme XT مع كاميرا بدقة 64MP، وبطارية تدعم الشحن بقوة 20W

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Realme أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme XT مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

الهاتف Realme XT الجديد يضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB من نوع UFS 2.1. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Realme كذلك بتزويد هذا الهاتف بمنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Realme XT الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W مما يسمح بشحنها بالكامل في غضون 80 دقيقة. وكما هو الحال مع بعض هواتف Realme الأخرى، فالهاتف Realme XT الجديد يضم واجهة خلفية بطبقة زجاجية منحنية مع تأثير مميز ثلاثي الأبعاد.

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في الواجهة الأمامية، يضم الهاتف Realme XT شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتف Realme XT الجديد يضم أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأساسية تدعم تقنية دمج البكسلات بحيث تقوم بدمج أربع بكسلات صغيرة لتشكل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور واضحة بدقة 16 ميغابكسل، على الرغم من أن هناك وضع خاص يتيح للمستخدمين إلتقاط الصور بدقة 64 ميغابكسل كاملة.

عمومًا، سيتم عرض الدفعة الأولى من الهاتف Realme XT للبيع في الهند في اليوم 16 سبتمبر، وسيتم بيع هذا الهاتف مقابل ما يعادل 200 يورو لنسخة 4GB/64GB، ومقابل ما يعادل 215 يورو لنسخة 6GB/64GB، ومقابل ما يعادل 240 يورو لنسخة 8GB/128GB.