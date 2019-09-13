شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن قصور وظائف القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمساعدة الذكاء الاصطناعى، تمكن فريق من الباحثين البريطانيين من تطوير نهج جديد للشبكة العصبية يمكن أن يحدد قصور وظائف القلب الاحتقانى بدقة تصل إلى 100%، من خلال تحليل نبضة قلب كهربائية واحدة فقط.

وقصور القلب الاحتقانى (CHF) هو حالة تقدمية مزمنة تؤثر على قوة ضخ عضلات القلب، المرتبطة بارتفاع معدل الوفيات بصورة كبيرة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المستمرة، وأجور الممارسين العامين، جنبا إلى جنب تطلب الأزمة الصحية سرعة الكشف عن الحالات المرضية.

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وعكف الباحثون فى جامعة "سارى" فى بريطانيا على معالجة هذه المخاوف المهمة باستخدام الشبكات العصبية التلافيفية (CNN).

وقال الدكتورسيباستيانو ماسارو، "لقد قمنا بتدريب واختبار نموذج من الشبكات الصعبية التلافيفية ( CNN ) على مجموعات بيانات تخطيط كهربة المخ ( ECG ) الكبيرة المتاحة للجمهور، وقدم نموذجنا المطور دقة بلغت 100 في المائة عن طريق التحقق من دقات قلب واحدة فقط .. كما أمكننا إكتشاف ما إذا كان الشخص لديه فشل فى ظائف القلب أم لا".

وأضاف، "نموذجنا هو أيضا واحد من أوائل المعروفين بأنه قادر على تحديد السمات المورفولوجية لتخطيط القلب المرتبطة تحديدا بحدة الحالة".