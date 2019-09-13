Intel ستستضيف دورة أولمبية للألعاب الإلكترونية في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي -

الألعاب الأولمبية عادة ما تكون موطنًا للعديد من الأحداث الرياضية التقليدية. ومع ذلك، في الأونة الأخيرة، يبدو أن الأشخاص الذين يقفون وراء الألعاب الأولمبية بدؤوا في تغيير رأيهم ببطء، حيث أقروا قبل بضع سنوات بأن الرياضات الإلكترونية ( eSports ) تعتبر نشاطًا رياضيًا.

في خطوة لإثبات إلتزامها بهذا الموقف على ما يبدو، أعلنت شركة Intel أنه بحلول العام 2020، ستستضيف بطولة أولمبية للألعاب الإلكترونية قبل دورة الألعاب الأولمبية 2020 في العاصمة اليابانية، طوكيو.

ووفقا للمدير العام لبرنامج Intel Olympics Program، السيد Rick Echevarria، فقد صرح بالقول : ” تركز Intel على تقديم تكامل تكنولوجي على مستوى عالمي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 لتحسين تجربة الرياضيين والحاضرين والمشاهدين وموظفي الألعاب مع توضيح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحول الأعمال التجارية. نحن متحمسون لإصدار أول سلسلة من الإعلانات حول دورنا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 “.

سيتنافس اللاعبون الذين يشاركون في هذا الحدث في ألعاب مثل Street Fighter V و Rocket League. سيكون هناك أيضًا مجموعة من الجوائز تبلغ قيمتها 250 آلف دولار لكل لعبة. على الرغم من أن هذا ليس جزءًا من دورة الألعاب الأولمبية، إلا أننا لن نتفاجأ إذا كانت هذه نقطة إنطلاق في هذا الإتجاه. كان هناك إقتراح في الماضي بأن الألعاب الإلكترونية يمكن أن تكون جزءًا من الألعاب الأولمبية في يوم من الأيام، ولكننا نعتقد أن ذلك لن يتم في أي وقت قريب.