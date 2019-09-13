سامسونج ستوفر لك خصمًا على عملية إستبدال واحدة لشاشة الهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن توفير خصم على عملية إستبدال شاشة الهاتف Galaxy Fold هي المحاولة الأحدث من شركة سامسونج لجعل هاتفها الذكي القابل للطي الأول أكثر جاذبية للمستهلكين مع العلم بأن هذا الهاتف أبصم بالفعل على بداية قوية جدًا في كوريا الجنوبية. قامت شركة سامسونج بتأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر أبريل الماضي بسبب المخاوف من متانة الشاشة. ومع ذلك، فقد قامت شركة سامسونج منذ ذلك الحين بإجراء تغييرات كبيرة على الجهاز لتعزيز متانته، ولكن لا يزال بعض المستهلكين خائفين.

يمكن للعملاء الذين قاموا بشراء الهاتف الذكي الأغلى في تاريخ شركة سامسونج من الإطمئنان إلى أنه ليس عليهم دفع الثمن الكامل لإستبدال الشاشة. ضمان سامسونج لا يغطي سوى الشاشة الداخلية القابلة للطي، وهو أمر منطقي لأن هذه الشاشة هي المكون الأغلى في هذا الهاتف الذكي.

Advertisements

سمعنا أنه بالإضافة إلى الضمان الذي توفره لجميع أجهزة Galaxy، فسوف تلتزم شركة سامسونج بإستبدال الشاشة القابلة للطي للهاتف Galaxy Fold بسعر منخفض لمرة واحدة. سيكون جميع ملاك Galaxy Fold مؤهلين للإستفادة من هذا العرض في غضون عام واحد من تاريخ شراء الجهاز. يجب على العملاء الذين لديهم ضمان على جهازهم دفع السعر المُخفض من أجل الإستبدال.

قيمة الخصم سوف تختلف حسب السوق، وهذا أمر مفهوم. تختلف الأسعار الخاصة بالإصلاحات للأجهزة الحالية من سوق لأخر. على سبيل المثال، ستدفع 239 دولار أمريكي لإستبدال شاشة الهاتف Galaxy Note 9 في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يعادل 193 دولار أمريكي في الهند. لم يتم الإعلان بعد عن أسعار إستبدال شاشة الهاتف Galaxy Fold للعموم حتى الآن، ولكن توقع أن يعادل سعر الإستبدال أسعار بعض الهواتف الذكية العادية المتاحة في السوق اليوم. ربما مع الخصم الذي تقدمه شركة سامسونج، ستبلغ تكلفة إستبدال شاشة الهاتف Galaxy Fold ما بين 200$ و 250$، كما هو الحال بالنسبة لهواتف Galaxy Note Series و Galaxy S Series.