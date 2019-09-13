شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع درجات الحرارة يهدد بقاء السحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخى يمكن أن يهدد بقاء السحالى.

وأظهرت الدراسة، التى شارك فيها فريق دولى بالتعاون مع مركز البحوث للتنوع البيولوجى والموارد الوراثية في البرتغال، أن ارتفاع درجات الحرارة والمرتبطة بالتغيرات فى هطول الأمطار وفقدان الموائل يتسبب فى تناقص أعداد السحالي.

وأشارت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية إلى أن 45 باحثا من 17 دولة شاركوا فى دراسة التحليل الجيولوجي وعلم وظائف الأعضاء لمجموعة من السحالى على نطاق واسع فى جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.

