شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. روبوت ذكى جديد يمكنه تقليد تعبيرات وجه البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء السنغافوريون روبوت آلى يشبه البشر يسمى " EDGAR" يمكنه أن يرفع يده اليسرى ويلوح بها عبر جهاز استشعار، ولديه وجه تعبيري مصنوع من البولي إثيلين، كما يمكنه أن يحاكي الإيماءة.



الروبوت الجديد

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتكر المخترع ونج تشون يوي هذا الروبوت، وعلى مدار السنوات الست الماضية، طور هو وزوجته روبوت EDGAR ، مما يتيح للأشخاص في مواقع مختلفة نقل الإيماءات وتعبيرات الوجه إلى بعضهم البعض من خلال هذا الروبوت فهو يستخدم للاتصالات طويلة المدى.

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روبوت بشري

ويعد هذا الروبوت هو الخطوة التالية في مجال الاتصالات بعد الصوت والفيديو الذي توفره تطبيقات مثل Skype، فيقول المبتكر أنه يمكن استخدامه كمثال إذا كان لديك ابن يعيش في الخارج ويشتاق لطهى والدته كثيرا، فيمكن عندها التسجيل بالدخول إلى نظام الروبوت من مكانك، وسيقوم هو بالتعليمات التى تجعلك تصنع أرز الدجاج المفضل لدى ابنك عبره.

كما أن لدى الزوجين روبوت آخر وهو EDGAR-2، الذي تم بناؤه أيضًا في شكل بشري، ويمكنه الإجابة عن الأسئلة وإجراء محادثات مطولة.