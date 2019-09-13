تسريب جديد يكشف لنا كل شيء تقريبًا عن الهاتف Google Pixel 4 XL المنتظر

فاطمة أيت طالب - دبي - هل الجميع يمتلكون الهاتف Google Pixel 4 XL في فيتنام؟ ساعات بعد ظهور الهاتف في عدد من الفيديوهات، تم الآن نشر مراجعة أولية على شبكة الإنترنت تؤكد لنا تقريبًا كل شيء حول الهاتف الرائد الجديد لشركة جوجل.

هذا التسريب الجديد يؤكد لنا أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.3 إنش وبدقة 1440×3040 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 90Hz. ومع ذلك، سيكون هناك خيار يُدعى Smooth Display سيقوم تلقائيًا بالتحويل بين التردد 60Hz و 90Hz بناء على المحتوى المعروض على الشاشة، مما يساعد على إطالة عمر البطارية عندما لا يتم عرض شيء سريع على الشاشة.

الهاتف Google Pixel 4 XL سيأتي كذك مع ميزة جديدة أخرى تُدعى Ambient EQ، وهي الميزة التي تعمل على ضبط درجة حرارة ألوان الشاشة بناءً على محيطك، وهذا يذكرنا بميزة True Tone في أجهزة آبل الحديثة. هناك أيضًا ميزة أخرى تُدعى Screen Attention، والتي تمنع قفل الشاشة أثناء إستخدام الهاتف.





الهاتف Google Pixel 4 XL لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبدلاً من ذلك، فهو سيعتمد إعتمادًا كليًا على تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه. لسوء الحظ، الوحدة التي تم إختبارها من قبل كاتب هذا التقرير لم تكن جاهزة تمامًا ولم تكن إيماءات اليد في الهواء تعمل أيضًا.

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هذا التقرير المُسرب لم يكشف لنا عن الكثير من التفاصيل حول الكاميرا، ولكنه لا يزال يقدم لنا معلومة واحدة مخيبة للآمال، وهي أن الهاتف Google Pixel 4 XL لا يزال مقيدًا في تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 30 إطار في الثانية. تضم الكاميرا الواسعة الزاوية الموجودة في الخلف مستشعر بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الموجودة في الأمام مستشعر بدقة 8 ميغابكسل. وبالنسبة للمعلومات المتعلقة بالدقة والطول البؤري للكاميرا المُقربة، فهي لا تزال مجهولة.





الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم المعالج Snapdragon 855، و6GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية. هو سيضم منفذ واحد لشريحة الإتصال SIM، ولكنه سيضم شريحة إتصال إلكترونية مدمجة eSIM في حالة إذا كنت ترغب في إستخدام رقمين على نفس الهاتف، ولكن هذا يتطلب دعم شركة الإتصالات التي تتعامل معها لهذه التكنولوجيا.





التقرير الجديد يكشف لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم بطارية بسعة 3700mAh ستدعم على الأرجح تقنية الشحن السريع، على الرغم من أننا لا نزال نجهل مقدار السرعة التي سيشحن بها الهاتف البطارية.