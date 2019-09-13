Google Play Store حصل على الوضع الليلي في بعض هواتف Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة جوجل بجد لإضافة الوضع الليلي ” Dark Mode ” إلى المزيد من التطبيقات الأساسية الخاصة بها. أحدث تطبيق يحصل على هذا الوضع هو تطبيق Google Play Store. يعتمد ذلك على الميزات الجديدة لنظام Android 10، والذي بدأ يشق طريقه إلى هواتف Google Pixel و Essential Phone قبل نحو أسبوع. أولئك الذين ما زالوا يعملون بنظام Android 9 Pie سيتوجب عليهم مواصلة إستخدام تلك الخلفية البيضاء الساطعة في الوقت الراهن.

لاحظ أنه يجري إطلاق الوضع الليلي Dark Mode لتطبيق Google Play Store على مراحل، لذا حتى لو كنت من بين المحظوظين القلائل الذين حصلوا على تحديث Android 10، فقد تضطر إلى الإنتظار لفترة أطول قليلاً حتى يصبح الوضع الليلي Dark Mode في متجر Google Play Store متاحًا لك.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة جوجل كانت قد قامت بإطلاق الوضع الليلي Dark Mode للعديد من التطبيقات الخاصة بها، بما في ذلك Google Gmail و Google Chrome و Google Photos و Google Maps و Youtube. وبطبيعة الحال، نحن نتوقع أن يصل هذا الوضع إلى المزيد من التطبيقات التابعة للشركة في قادم الأسابيع والأشهر.