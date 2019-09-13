سامسونج تعمل على نسختها الخاصة من ميزة Deep Fusion من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل عن سلسلة هواتف iPhone 11 Series في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة كذلك أن هذه الهواتف الجديدة ستأتي مع ميزة جديدة تُدعى ” Deep Fusion “، وهي الميزة التي تعد بإلتقاط صور ممتازة بفضل خوارزمية متطورة للتعلم الآلي. كانت التفاصيل شحيحة لكنها بدت في مفهومها مماثلة لميزة +HDR في هواتف Google Pixel. ووفقا لأحدث الشائعات، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على نسختها الخاصة من هذه الميزة.
كشف لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe والذي يحظى بمصداقية عالية جدًا عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بشركة سامسونج أن الشركة الكورية الجنوبية تعمل بدورها على ميزة مماثلة لميزة Deep Fusion التي تأتي بها هواتف iPhone 11 Series الجديدة.
وعلى ما يبدو، هذه الميزة الجديدة التي تعمل عليها شركة سامسونج ستستفيد من محرك الشبكة العصبية ( الذكاء الإصطناعي ) الذي سيكون موجودًا داخل المعالج Exynos الرائد القادم، والذي سيكون القلب النابض لسلسلة هواتف Galaxy S11 Series الراقية القادمة في أوائل العام المقبل.
Samsung is also developing the “Deep Fusion”function similar to the iPhone 11 Pro, and really plays the role of the NPU in taking pictures and videos. We can look forward to the Galaxy S11.— Ice universe (@UniverseIce) September 12, 2019
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