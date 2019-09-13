شركة Huawei تؤكد أنها تدرس خيار بيع قسمها المسؤول عن تطوير تكنولوجيا 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في مقابلة حديثة، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Huawei أن شركته تدرس حاليًا خيار بيع القسم المسؤول عن تطوير تكنولوجيا 5G الخاص بها. وأضاف أيضًا أن شركة Huawei ستبحث عن مشترٍ يتواجد خارج آسيا في مكان ما في الغرب.

لا يوجد مشترين مستهدفين في الوقت الراهن. قد تكون شركة تقنية حالية أو شركة جديدة تمامًا، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه سيكون للمشتري الحرية الكاملة في تعديل العناصر الرئيسية ومنع الوصول إلى المنتجات كما يشاء. ستوفر شركة Huawei الوصول الكامل لمجموعة من التراخيص والشفرات والمخططات والخبرة الإنتاجية المتعلقة بتكنولوجيا 5G.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن السعر الذي تطلبه شركة Huawei مقابل التخلي عن قسمها المسؤول عن تطوير تكنولوجيا 5G. في الواقع، يبدو أن شركة Huawei لا تزال تدرس فقط خيار البيع، لذلك لم تصل بعد إلى مرحلة تحديد السعر النهائي للبيع. يكاد يكون مؤكدًا أن سبب إقدام شركة Huawei على هذه الخطوة له علاقة بالحظر الذي فرضته عليها الحكومة الأمريكية على الرغم من أنه يبدو كما لو أن الشركة الصينية تعمل بشكل جيد في سوق 5G.