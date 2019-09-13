أبرز 5 ميزات جديدة في كاميرا هواتف iPhone 11 

أعلنت آبل يوم الثلاثاء الماضي عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة؛ وهي iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max، والتي تشمل العديد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى سعرها المنخفض مقارنة بهواتف العام الماضي، على غير المتوقع من آبل.

ومع ذلك؛ فإن أهم ما يميز تشكيلة هواتف iPhone 11 لهذا العام عن سابقاتها؛ هي مجموعة التحسينات الجديدة في الكاميرا، والتي تشمل: التصميم الثلاثي العدسات على طرازي iPhone Pro، وتطوير البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا، مما سيجعل أداء هذه الكاميرا هو الأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ هواتف آيفون.

يضم هاتف (iPhone 11) كاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 12 ميجابكسل بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية، والجيل التالي من معالج آبل (A13)، ويبدأ سعره من 699 دولارًا، أي أقل من سعر هاتف iPhone XR الذي أطلقته آبل العام الماضي، والذي بدأ بسعر 749 دولارًا.

بينما يتضمن هاتفا iPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max – الأغلى سعرًا – كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وجميعها بالدقة نفسها وهي 12 ميجابكسل منها عدسة واسعة الزاوية، وعدسة تليفوتوغرافي، ويتوفر الهاتفان بسعر يبدأ من 999 دولارًا، و1099 دولارًا على التوالي.

قبل بدء التسجيل المسبق للهواتف اليوم، إليك أبرز 5 ميزات جديدة في كاميرا هواتف سلسة iPhone 11:

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1- العدسة الواسعة للغاية:

توفر العدسة الجديدة فائقة الدقة من آبل مجال رؤية بزاوية 120 درجة، حيث تلتقط مساحة أكبر بأربعة أضعاف عن الطرز السابقة. مما يعني أن التقاط صور للمناظر الطبيعية الجذابة لن يتطلب بعد الآن استخدام العديد من أدوات الطرف الثالث.

2- الوضع الليلي:

كان أهم ما يميز آيفون في البداية أنه بطل التقاط صور رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ولكن على مر السنين؛ تطورت هواتف أندرويد ودعمت الوضع الليلي المستقل لإظهار التفاصيل والسطوع. الآن؛ جميع طرز iPhone 11 الجديدة تدعم الوضع الليلي.

من الناحية النظرية؛ يعمل الوضع الليلي على زيادة إضاءة الصور، والأهم من ذلك أنه يقلل التشويش مما ينتج عنه صور ملونة واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، لم تعلن آبل حتى الآن عن الطريقة التي يعمل بها الوضع الليلي الخاص بها، ولكن من المتوقع أن يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها الوضع الليلي المستقل على هواتف: Google Pixel 3 وHuawei P30 Galaxy Note 10، من خلال تجميع صور متعددة التُقطت باستخدام تعريض ضوئي مختلف في صورة واحدة.

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3- ميزة QuickTake:

في الكثير من الأحيان تكون الأشياء البسيطة هي الأكثر إثارة للاهتمام، وهذا ما اعتمدت عليه آبل في ميزة QuickTake الجديدة.

عادةً ما تلتقط العديد من تطبيقات الكاميرا الأخرى – بما في ذلك تطبيق الكاميرا الأصلي لهواتف آيفون السابقة – صورًا ثابتة أثناء تصوير الفيديو، ولكن ميزة QuickTake تعمل في الاتجاه المعاكس، حيث تتيح لك بدء تشغيل الفيديو أثناء التقاط الصور الثابتة.

إذا كنت تلتقط صورًا ولاحظت أن شيئاً ما أو لحظة ما تستحق أن تُسجّل في فيديو. مع QuickTake لن يكون هناك حاجة إلى التبديل بين أنماط التصوير، كل ما عليك فعله هو إبقاء إصبعك على الغالق لبدء التسجيل، وإذا أردت أن تستمر في التسجيل، مرّر لليسار، ولالتقاط صور بنمط التصوير المتتابع مرّر لليمين.

4- ميزة Deep Fusion:

هذه الميزة لن تكون متاحة في هواتف iPhone 11 الجديدة فور إطلاقها يوم 20 سبتمبر، ولكنها ستتوافر لاحقًا من خلال تحديث جديد، وهي عبارة عن نظام جديد لمعالجة الصور يعتمد في عمله على المحرك العصبي Neural Engine في معالج A13 Bionic، حيث يستخدم التعلم الآلي المتطور لمعالجة الصور بدقة وإبراز الكثير من التفاصيل في كل صورة تلتقطها.

سيتم تنشيط البرنامج بمجرد فتح تطبيق الكاميرا، وقبل الإلتقاط سيأخذ آيفون سلسلة من لقطات التعرض الطويلة والقصيرة، وعندما تضغط أخيرًا على زر الغالق، ستقوم خوارزمية Deep Fusion بتجميع تسع صور لإنتاج صورة رئيسية بأقل قدر من التشويش، وأدق التفاصيل الممكنة.

5- ترقية الكاميرا الأمامية:

كانت الكاميرا الأمامية من هواتف آيفون دائمًا متأخرة إلى حد كبير في المواصفات مقارنةً بالكاميرا الخلفية، لكن في هذا العام قامت آبل بالعمل على ترقيتها لتتناسب مع عدسة iPhone 11 الأساسية تقريبًا.

زادت دقة الكاميرا الأمامية هذا العام من 7 إلى 12 ميجابكسل لتوفر لك صورًا ثابتة رائعة، كما تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، بحد أقصى 60 إطارًا في الثانية كالكاميرا الخلفية.

كما يمكن أن تلتقط الكاميرا الأمامية مقاطع فيديو بطيئة الحركة، أو كما تُطلق عليها آبل slofies، من خلال التسجيل بدقة 1080 بسرعة تصل إلى 120 إطارًا في الثانية.