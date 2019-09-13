علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جوجل تكشف عن موعد طرح خدمة الألعاب Play Pass

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تغريدة للحساب الرسمي لمتجر "بلاي ستور" على منصة تويتر، كشفت شركة جوجل عن اقتراب طرح خدمة اشتراكات الألعاب Play Pass.

وبحسب ما نشرته جوجل فإنها تؤكد رسميا إطلاق خدمة خدمة Play Pass التي تتيح للمستخدمين الاشتراك بالألعاب المتواجدة على متجرها "بلاي ستور"، وذلك بمقابل اشتراك شهري بسيط، ليتمكن المستخدمين من التمتع بالعديد من الألعاب المدفوعة والحصرية على أجهزتهم الذكية مع عدد من الميزات ودون الحاجة للاشتراك في كل لعبة على حدة.

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وجاء إعلان جوجل على تويتر في شكل صورة متحركة دون ذكر أي تفاصيل عنها، سوى الحديث عن اقتراب الإطلاق الرسمي، فيما تأتى هذه الخطوة بالتزامن مع  إعلان آبل عن إطلاق خدمة آركيد الخاصة باشتراكات الألعاب والتى تظهر خلال الأيام القادمة لأول مرة.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن السعر المحتمل للخدمة سيكون 4.99 دولار، وهو نفس قيمة السعر الذى كشفت عنه شركة أبل خدمة الألعاب الخاصة بها، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الكشف عن هاتف أيفون 11.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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