شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديدان الأرض تتقلص بسبب تلوث البلاستيك.. اعرف تأثيرها على البشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد من الخبراء مؤخرا أن ديدان الأرض تتقلص وتصبح أصغر بسبب تغذيها على المواد البلاستيكية الدقيقة من التربة، ويمكن أن يكون لذلك آثار غير مباشرة على النظام الإيكولوجي بشكل عام لأنها تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على التربة وحياة الحيوانات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال باحثون من جامعة أنجليا روسكين الذين أجروا الدراسة، إن المواد البلاستيكية يمكنها أن تسد أجساد الديدان لتزيد من صعوبة تناولها لأى شىء على الإطلاق.

فيما يقول الخبراء إن الضرر يمكن أن يمتد ليشمل البشر، حيث يكون له تأثير خطير على البشرية من خلال تغيير بيئتنا، فإن المواد الكيميائية في البلاستيك من الأكياس الناقلة ومستحضرات التجميل والألياف الصناعية من الملابس يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي لهذه الديدان.

وقد تسبب أضرارًا في الأمعاء وتزيد من صعوبة امتصاص العناصر الغذائية أو تناولها بشكل صحيح، مما قد يعيق نموها أو يجعلها تفقد الوزن.

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كما فقدت ديدان الأرض الوردية التى تسمى (Aporrectodea rosea) في التجارب المعملية في المتوسط 3.1 في المائة من وزن الجسم في 30 يومًا فقط، عندما تعرضت للبولي إيثيلين الذى يخلفه البلاستيك المصغر، فيما ازداد حجم الديدان الذين ظلوا في ظروف خالية من البلاستيك بنسبة 5.1 % على نفس الإطار الزمني.

وقال محاضر علم الأحياء الدكتور باس بوتس: 'لقد فقدت ديدان الأرض وزنها بشكل عام عندما كانت بعض المواد البلاستيكية الدقيقة موجودة وزادت بشكل ملحوظ في التربة دون إضافة مواد بلاستيكية دقيقة".

وجدير بالذكر أن الدراسة نشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية، وهى هي الأولى التي تقيس آثار جزيئات البلاستيك على الديدان الداخلية المنشأ، وهي نوع موجود في التربة العلوية ويتغذى على بقايا الأوراق.