شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لطرح ميزة مفيدة لمستخدمى Google Document.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة جوجل على توفير ميزة جديدة لعملاء G Suite لمعرفة عدد الكلمات أثناء كتابة المستندات أو الملفات، لجعل حياتهم أسهل بعض الشىء فى معرفة الحد الأدنى والأقصى للكلمات.

ونقلاً عن موقع Gadgetsnow الهندى فيرغب المستخدمون فى مشاهدة عدد الكلمات فى المستندات التى يكتبونها أولا بأول، بدلاً من استخدام الطريقة التقليدية التى يضطرون بها إلى الانتقال إلى "أدوات" ثم إلى "عدد الكلمات".

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وسيكون بإمكانهم بفضل الميزة الجديدة تحديد "أدوات" ثم "عدد الكلمات" ثم "عرض عدد الكلمات أثناء الكتابة" لعرضها باستمرار فى الركن الأيسر السفلى من الملف، وإذا قمت بالضغط فوق مربع عدد الكلمات، فيمكنك أيضًا عرض المزيد من المعلومات، مثل عدد الصفحات وعدد الأحرف (مع وبدون مسافات).

وفقاً لجوجل سيتم تمكين الميزة افتراضيًا بمجرد طرحها للمستخدمين، ولكن يمكن أيضًا إيقاف تشغيلها عن طريق "أدوات"، ثم "عدد الكلمات" ووضع خيار "عرض عدد الكلمات أثناء الكتابة".

الجدير بالذكر تم بالفعل تمكين هذه الميزة فى جميع إصدارات G Suite، وستكون متاحة بالكامل بحلول الشهر المقبل.