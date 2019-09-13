أمازون تحدد موعد الإعلان عن الجيل الجديد من أجهزة Echo

أعلنت شركة أمازون يوم الخميس أنها سوف تعقد أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري حدثًا خاصًا يُنتظر أن تعلن خلاله عن منتجات جديدة.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية: إنها سوف تعقد في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري حدثًا وعدت أنها سوف “تشارك بعض الأخبار الجديدة من فريق أمازون للخدمات والأجهزة”.

ويُتوقع أن تخصص أمازون الحدث للإعلان عن إصدارات جديدة من مكبرات الصوت الذكية من سلسلة (أمازون إيكو) Amazon Echo، بالإضافة إلى أجهزة تتعلق بحواسيبها اللوحية (فاير) Fire، ومنصة التلفاز (أمازون فاير تي في) Amazon Fire TV. وقد تعلن عن مفاجأت أخرى.

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وكانت أمازون قد أعلنت حديثًا خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (إيفا برلين 2019) IFA Berlin 2019 عن جهاز (فاير تي في كيوب) Fire TV Cube، الذي يسمح للمستخدمين بالتحكم بأجهزة التلفاز عن طريق مساعد أمازون الرقمي: أليكسا. كما أعلنت عن منتجات جديدة من منصة التلفاز (فاير تي في) Fire TV.

يُشار إلى أن حدث أمازون للعام الماضي شهد الإعلان عن العديد من المنتجات، بما في ذلك: تحديث كامل لسلسلة مكبرات الصوت (إيكو)، والإعلان عن جهازي (إيكو أوتو) Acho Auto، و(إيكو إنبوت) Echo Input، وجهاز (فاير تي في ريكاست) Fire TV Recast. كما أعلنت الشركة خلال الحدث عن دمج مساعدها الرقمي أليكسا في جهاز ميكروويف، وساعة جدارية.