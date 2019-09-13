مايكروسوفت تشوق أكثر لحدث سيرفس المقرر مطلع أكتوبر

بدأت شركة مايكروسوفت التشويق بالمزيد من المعلومات عن حدثها الخاص بالكشف عن منتجات جديدة من سلسلة (سيرفس) Surface والمزمع عقده مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأرسلت عملاقة البرمجيات الأمريكية اليوم الخميس دعوة جديدة إلى الصحفيين مع صورة مختلفة عن الصورة التي أرسلتها أول مرة نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، وتحتوي الصورة على شعار أجهزة سيرفس المكون من أربع مربعات، ولكن أحد المربعات يشبه معالجًا.

وتكشف الدعوة الجديدة أن الحدث سوف يبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك (2 مساءً بتوقيت جرينتش،5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، وذلك بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. كما تكشف أن الرئيس التنفيذي للشركة (ساتيا ناديلا)، ورئيس المنتجات لدى الشركة (بانوس باناي) سيحضران الحدث، مما قد يكون إشارةً إلى أن هناك أخبارًا مهمةً في حدث العام الحالي.

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ولم يحضر ناديلا حدث سيرفس للعام الماضي، حيث أعلنت مايكروسوفت عن نسخة محدثة من حواسيب (سيرفس برو)، و(سيرفس) مع خيار لوني جديد هو الأسود، كما كشف عن حاسوبها المكتبي (سيرفس إستديو 2)، وسماعات الأذن الجديدة (سيرفس). لذا، فإن حضور ناديلا حدث الشهر المقبل يعني أن هناك شيئًا مهمًا سيُعلن عنه.

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وسوف يركز حدث العام الحالي على العتاد الجديد الذي سوف يُطرح في الأسواق بالتزامن مع موسم العطلات نهاية العام، كما يُتوقع أن تُعلن مايكروسوفت عن إصدارات محدثة من أجهزة سيرفس. وتتحدث التسريبات أن الشركة تعتزم إطلاق حاسوب سيرفس محمول يستخدم معالجات AMD، وحاسوب آخر يستخدم معالجات كوالكوم. بالإضافة إلى حاسوب سيرفس برو مع منفذ USB-C.

ويُعتقد أن المربع الذي يشبه المعالج في الدعوة الجديدة قد يشير إلى التنوع في المعالجات التي سوف تأتي في الجيل الجديد من حواسيب سيرفس. ويُتوقع أيضًا أن تعلن مايكروسوفت خلال الحدث عن جهاز سيرفس ثنائي الشاشة، كما قد تعلن عن خططها المتعلقة بالنسخة المخففة من نظام ويندوز: (ويندوز لايت) Windows Lite.

ونقل موقع (ذا فيرج) The Verge عن مصادر مطلعة أن مايكروسوفت تعمل على الحاسوب الجديد الثنائي الشاشة منذ سنتين، وهو يأتي في ظل التوجه نحو الحواسيب اللوحية والمحمولة الثنائية الشاشة أو القابلة للطي، ومن المقرر إطلاقه أواخر 2020. وكانت مايكروسوفت قد عرضت الجهاز – المسمى رمزيًا (سنتوروس) Centaurus – خلال لقاء داخلي عُقد في وقت سابق من العام الحالي.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا مع شركات صناعة الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز على نسخة مخففة من النظام باسم (ويندوز لايت)، وهي موجهة للأجهزة ذات المواصفات الضعيفة.

وقد تُعلن الشركة عن مكبر صوت محمول، إذ رُصدت قبل أيام براءة اختراع للشركة تُظهر جهازًا لم يُعلن عنه شبيهًا من حيث الحجم والتصميم بمكبر الصوت (هوم ميني) Home Mini التابع لجوجل. ويُرجح أن تستخدم مايكروسوفت مكبر الصوت ذلك لبرنامجها (مايكروسوفت تيمز) Microsoft Teams، وقد يحمل العلامة التجارية لسيرفس.