5 أشياء يمكنك فعلها باستخدام شاشة جوجل الذكية الجديدة

أطلقت جوجل خلال هذا الأسبوع الشاشة الذكية الجديدة Nest Hub Max – التي أعلنت عنها خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O لهذا العام – بسعر 229 دولارًا فقط.

Nest Hub Max هي شاشة العرض الذكية التي تعتمد في عملها على (مساعد جوجل الصوتي) Google Assistant، وتقول عنها جوجل إنها الإضافة المثالية لمنزلك، حيث يمكنك استخدامها ككاميرا داخلية، أو وحدة تحكم في منزلك الذكي عبر الأوامر الصوتية، أو إطار صور رقمي، أو تلفزيون في مطبخك، بالإضافة إلى أنها توفر لك إجراء مكالمات فيديو بسهولة.

فيما يلي 5 أشياء يمكنك فعلها باستخدام شاشة العرض الذكية الجديدة من جوجل:

1- إجراء مكالمات الفيديو:

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تعتبر الميزة الأكبر التي تتمتع بها شاشة جوجل الذكية Nest Hub Max هي وجود كاميرا بدقة 6.5 ميجابكسل، وهذا يعني أنه يمكنك إجراء مكالمات فيديو من خلالها. والأكثر من ذلك؛ أثناء الدردشة يمكن للكاميرا استخدام مجال الرؤية الواسع الذي يبلغ 127درجة لتتبع وجهك أثناء التحرك في جميع أنحاء الغرفة.

كما يمكنك استخدم وضع المترجم الفوري لإجراء محادثاث بلغات أجنبية وقتما تحب، ما عليك سوى إعطاء أمر صوتي للمساعد: “مرحبًا جوجل؛ كن مترجمًا إيطاليًا”.

2- العمل كمساعد شخصي:

هناك فائدة أخرى من تقنية التعرف على الوجه في شاشة جوجل الذكية؛ وهي الإشعارات الشخصية والاستباقية، حيث يمكنك استخدام هاتفك لإنشاء نموذج للوجه يمكن للجهاز استخدامه للتعرف عليك، وبمجرد أن تقوم بذلك؛ ستتمكن من النقر على الشاشة لمشاهدة أجزاء مخصصة من المعلومات مثل: مواعيد التقويم، ورسائل الفيديو من عائلتك وأصدقائك، مع القدرة على مشاركة رسائل التذكير، أو الحصول على معلومات التنقل لحظيًا.

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3- استخدم Nest Hub Max ككاميرا مراقبة:

قبل بضع سنوات؛ استحوذت جوجل على شركة Nest للأتمتة المنزلية، وهي شركة لصناعة الثرموستات والكاميرات الأمنية. والآن تقوم جوجل بتضمين هذه الميزات في شاشتها الذكية الجديدة.

مع تطبيق Nest يمكنك استخدام جهاز Hub Max لمساعدتك في مراقبة الأمور في المنزل، حيث يمكنك تشغيله عندما تكون خارج المنزل للتحقق من أن كل شيء يسير على ما يرام بالمنزل، وذلك في أي وقت، وكما هو الحال مع كاميرا Nest الأمنية، من السهل رؤية سجل الأحداث، ومن خلال تفعيل ميزة (Home / Away Assist) التي تتيح لك الحصول على إشعار إذا اكتشفت الكاميرا حركة غريبة، أو لم تتمكن من التعرف على شخص ما في منزلك.

4- التحكم بالإيماءات في الإيقاف والتشغيل:

يعرف أي شخص لديه مكبر صوت أو شاشة عرض ذكية أن إيقاف قوائم تشغيل الموسيقي يتطلب بعض الجهد إما أن تصيح على المساعد الصوتي أثناء فترة هدوء بأمر الإيقاف، أو القيام بالضغط على الزر بنفسك.

لكن الوضع مختلف الآن مع جهاز Nest Hub Max، حيث يمكنك إيقافه باستخدام إيماءات اليد من خلال ميزة Quick Gestures للإيقاف المؤقت بمجرد رفع يدك. ولكن تقتصر ميزة التحكم بالإيماءات حاليًا على إيقاف تشغيل الموسيقى، ومقاطع الفيديو مؤقتًا وتشغيلها.

5- ضبط ديكور المنزل:

واحدة من الميزات الرائعة التي يدعمها جهاز Nest Hub Max؛ هي إضاءة Ambient EQ، حيث تقوم الشاشة الذكية بضبط درجة حرارة اللون، والتباين، والسطوع لتتناسب تلقائيًا مع إضاءة الغرفة، وبهذه الطريقة يمكن للجهاز أن يتناغم جيدًا مع قطع الديكور الأخرى، بدلاً من أن يبدو وكأنه شيء غير متناسب مع ديكور منزلك