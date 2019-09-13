سامسونج تعتزم دعم أبرز كاميرا آيفون 11 برو في جالاكسي إس11 المرتقب

كشف تسريب جديد بأن شركة سامسونج تعمل على دعم واحدة من أبرز مزايا الكاميرا في هواتف (آيفون 11 برو) iPhone 11 Pro التي أعلنت عنها شركة آبل قبل يومين.

وقالت الشركة الأمريكية: إن الهاتف الذكي الرائد الجديد يدعم ميزة تُسمى (الاندماج العميق) Deep Fusion، وهو نظام جديد لمعالجة الصور يعمل بفضل المحرك العصبي Neural Engine في شريحة A13 Bionic. وتستخدم الميزة التعلم الآلي المتطور لمعالجة الصور بدقة البكسل لتحسين تركيب الصورة وتفاصيلها وتقليل الضوضاء في كل جانب من جوانبها.

وأمس نشر صاحب التسريبات على موقع تويتر – “آيس يونيفرس” Ice Universe – تغريدة قال فيها أيضًا: “إن سامسونج تطور أيضًا وظيفة (الاندماج العميق) الشبيهة بتلك في هاتف آيفون 11 برو، وهي حقًا تؤدي دور وحدة المعالجة العصبية في التقاط الصور والفيديو”. وأضاف: “يمكننا توقعها في هاتف جالاكسي إس11“.

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يُشار إلى أن لحساب آيس يونيفرس سمعة جيدة في صحة التسريبات المتعلقة بشركة سامسونج، لذا قد تكون ميزة (الاندماج العميق) واحدةً من المزايا المهمة في هاتف سامسونج الذكي الرائد الذي يُتوقع الإعلان عنه أواخر شهر شباط/ فبراير 2020.

وكانت التسريبات المتعلقة بهاتف (جالاكسي إس11) قد بدأت في الظهور نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد أقل من 10 أيام على إطلاق هاتف (جالاكسي نوت 10).

ونشر موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص بأخبار الشركة الكورية – وقتئذ تقريرًا يكشف عن حجم ذاكرة التخزين الداخلية التي سوف يأتي بها الهاتف. وقال: إن الشركة سوف توفر 4 خيارات تبدأ من 128 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.

وتوقع (سام موبايل) أن تستخدم سامسونج ذاكرة تخزين داخلية سريعة من نوع UFS 3.0، وهي التقنية التي استخدمتها الشركة في هاتفها الذكي الأحدث – (جالاكسي نوت 10).