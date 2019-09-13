شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المواد البلاستيكية القابلة للتحلل تؤدى إلى زيادة تلوث البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما كانت التحذيرات حول جزيئات البلاستيك التى لا تتحلل، ولكن حاليا شملت المواد البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي، حيث إنها قد تزيد التلوث عن غير قصد لأنها لا تتآكل بشكل طبيعى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا التحذير من المنظمات غير الحكومية البيئية، التي تقول إن المملكة المتحدة لا تملك البنية التحتية لضمان التخلص من المواد "الصديقة للبيئة" بشكل صحيح.

فيما تحث لجنة البيئة والغذاء والشئون الريفية الحكومة على إجراء مراجعة لأنظمة التغليف القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التعبئة، حيث قال رئيس اللجنة نيل باريش: "نعلم جميعًا أن التلوث البلاستيكي لأنهارنا وبحارنا يمثل مشكلة كبيرة".

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وأضاف: "تشعر لجنتي بالقلق أيضًا من إدخال مواد بلاستيكية القابلة للتحلل دون وجود بنية تحتية مناسبة أو تفهم المستهلك لكيفية التخلص منها.

فيما أكدت جولييت فيليبس من وكالة التحقيقات البيئية، أن إدخال كوب قابل للتحلل إلى البحر، فقد يشكل ذلك مشكلة في الحياة البحرية مثل كأس بلاستيك تقليدي، حيث يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون أو الميثان مع كمية ضئيلة من الكتلة الحيوية التي خلفها.