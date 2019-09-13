شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطور نظام إطلاق ضخم لبعثات القمر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ناسا عن تجهيزاتها لرحلتها المقبلة للقمر، حيث تعمل الوكالة بنشاط على إعداد صاروخها الجديد والمجهز بالقمر والمجهز لأرتميس 1، والتي تهدف في النهاية إلى هبوط البشر على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا يستعد بنظام إطلاق الفضاء الجديد (SLS)، وهو الصاروخ القوي المتوقع جلب رواد فضاء إلى القمر، وقد يرسل أيضًا مركبة فضائية آلية إلى وجهات بعيدة في النظام الشمسي، مثل قمر المشتري "يوروبا".

و يتم نقل بعض الأجهزة حول مرافق مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، مثل خزان الأكسجين السائل الذي سيساعد في تغذية إحدى مراحل SLS.

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وانتقل الصاروخ والمركبة الفضائية من التصميم والتصنيع إلى الاختبار والتجميع والتكامل، حتى أن بعض الأجهزة قد تم تسليمها إلى منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.

وجدير بالذكر أن مهمة القمر Artemis 1 ستنطلق في منتصف عام 2020، باستخدام نظام إطلاق الفضاء لتعزيز مركبة الفضاء أوريون في الفضاء بدون طاقم.