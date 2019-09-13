كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Respio”…متعقب نوم جديد لا يتطلب ارتداء أي أجهزة أو شاشات خاصة

متابعة-سنيار: إذا لم تكن من محبي الأجهزة القابلة للارتداء، فقد تكون مهتما بـ Respio، وهو جهاز تعقب نوم جديد يختبئ أسفل ملاءاتك ولا يتطلب منك ارتداء أي أجهزة أو شاشات خاصة.

يتكامل الجهاز مع تطبيق مصاحب، ويمكنك بسهولة من تتبع نومك واستخدام التوصيات للمساعدة في تحسين التنفس وأنماط النوم والروتين ليلا.

مع Respio Sleep Monitor، يمكنك أخيرا تحسين جودة نومك من خلال تتبع دقيق للنوم

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وقال مطورو الجهاز: “النوم يؤثر على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك صحتك، وحالتك المزاجية، وأداؤك، وإنتاجيتك، ووزنك، واستخدام برنامج Repsio Sleep Coach سيساعد على تحسين جودة نومك وأنماط التنفس وبيئة النوم الخاصة بك. ”

الجهاز متوفر للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات متاحة من 85 دولارا أو ما يقرب من 69 جنيها إسترلينيا عند التسليم المتوقع خلال أكتوبر 2019.