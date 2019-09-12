شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البحرين تستضيف أسبوع التكنولوجيا الثالث منتصف سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس التنمية الاقتصادية اليوم الخميس، عن استضافة مملكة البحرين لأسبوع التكنولوجيا الذى يعقد للسنة الثالثة بين 15 حتى 19 سبتمبر الحالى، حسبما ذكرت صحيفة أخبارالخليج البحرينية.

وتشمل فعاليات الأسبوع، استعراض فرص الإبداع والنمو فى قطاع التكنولوجيا المتنامى فى مملكة البحرين ومستجدات البيئة الحاضنة لهذا القطاع الذى يشهد تسارعًا ملحوظًا.

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وسيكون ضمن أهم أعمال المؤتمر "قمة أمازون ويب سيرفيسز"، التى تعقدها شركة أمازون لخدمات الانترنت ضمن سلسلة فعاليات عالمية، كما تشمل أعمال الأسبوع ورشًا ومنتديات مختلفة تبحث فى آخر مستجدات العالم الرقمى وأثرها على إعادة تشكيل الصناعات والقطاعات فى أرجاء الدول الخليجية.

ومع قيام أمازون بالبدء فى تقديم خدماتها فى الحوسبة السحابية من "منطقة البنية التحتية" التى أطلقتها من مملكة البحرين هذا العام، فإن قمة أمازون ستناقش أثر الحوسبة السحابية على تسريع بيئة الإبداع فى مجالات الأعمال.

ويُشارك فى مؤتمر هذا العام قادة من مختلف الجهات الرسمية، ومؤسسات القطاع الخاص من أرجاء العالم، للبناء على نجاح المؤتمر فى العامين الماضيين، حيث شهد أسبوع البحرين للتكنولوجيا 2018 مشاركة ما يزيد على 6600 مسؤول من القطاعين العام والخاص من المنطقة.