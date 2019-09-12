نظام Android و بعض التطبيقات التي لن تستغنى عنها

نظام Android اكثر الأنظمة مرونة مع المستخدم. حيث يمكنك تخصيص النظام كما تحب. و يمكنك استعمال العديد من التطبيقات المتنوعة عليه. حيث ان النظام يحوي العديد من التطبيقات مفتوحة المصدر و المجانية و المتعددة الخواص. كتطبيقات الـLaunchers او تطبيقات الخلفيات او تطبيقات الأيكونات. و هناك تطبيقات الموسيقى و الأخبار. بل يمكن ان يصل الأمر الى ان تستعمل هاتفك بنظام Android بديلاً عن اجهزة الكمبيوتر الخاصة بك. تنوع تطبيقات نظام Android هو ما يزيد من مرونة النظام و تنوع استخداماته. و لذلك فقد جمعنا بعض التطبيقات التي ستجد لها اهمية على هاتفك العامل بنظام Android .

تطبيقات نظام Android

Office Lens

Walli

Swiftkey keyboard

Mi Drop

Filgoal

365Scores

Office Lens

هذا التطبيق سيفيدك حتماً اذا كنت من اصحاب العمل المكتبي. و تحتاج لتحويل الكثير من الأوراق و المستندات الى نسخ الكترونية على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب الخاص بك. تطبيق OfficeLens يتيح لك تحويل اي صور تلتقطها بالكاميرا الى ملفات متنوعة ما بين PDF او Word Documents او ملفات Powerpoint او حتى مستندات Excel. يمكنك بذلك تحويل كل اوراقك الى نسخ الكترونية لتتعامل معها او تحتفظ بها. التطبيق متوفر بشكل مجاني من على Google play Store و هو من تطوير Microsoft.

Walli

اذا كنت من المهتمين بمنظر هاتفك من الداخل فتطبيق Walli في خدمتك. من افضل تطبيقات الخلفيات التي يمكنك التعامل معها. يعطيك تطبيق Walli العديد من الخلفيات المتنوعة و المتميزة لهاتفك. بل بأكثر من تصميم ايضاً. و بأكثر من لون. الصور المرفوعة كلها صور مجانية يمكنك تحميلها و حفظها على هاتفك بأبعاد مختلفة. التطبيق مجاني بالكامل لا مشكلة في إستعماله. و كل ما يقدمه التطبيق تحت إمرتك.

Swiftkey Keyboard

اغلب المستخدمين الآن يميلون الى استعمال تطبيق لوحة المفاتيح الخاصة بـGoogle و التي تدعى GBoard. الا اذا كانت الشركة المصنعة للهاتف توفر لوحة مفاتيح من تصميمها للمستخدمين. كأجهزة Samsung. و تطبيق Samsung Keyboard. و لكن بعد فترة من الإستعمال ادركت ان Swiftkey تتفوق. لوحة مفاتيح Swiftkey تقدم كل خدمات لوحة مفاتيح Google. بل انها تتعلم من كتاباتك. و خلال فترة وجيزة ستجد ان لوحة المفاتيح تتنبأ بكلماتك التالية تلقائياً. GBoard هي لوحة مفاتيح ممتازة لكن Swiftkey تتفوق عليها خاصة في تعلم الكتابة. و هي متوفرة بشكل مجاني على Play store

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MiDrop

بعد تصنيف الحكومة الهندية لتطبيق ShareIt كتطبيق تجسس. و الإعلانات المزعجة و الغير لائقة التي كانت تظهر بسبب تطبيق ShareIt. فإن تطبيق MiDrop من برمجة Xiaomi هو خيار مثالي و جيد و بديل ممتاز لتطبيق ShareIt. يتيح MiDrop ارسال ملفاتك و بياناتك بسرعات عالية للغاية بين الأجهزة بدون مشاكل. كما يتيح لك ارسال ملفاتك بين الهاتف و الكمبيوتر او اللابتوب عن طريق ftp Server. و هو ما يعد خياراً جيداً لنقل الملفات بناء على سرعة الإنترنت الخاص بك. التطبيق مجاني على Play Store ايضاً

Filgoal

انت كنت من المهتمين بالرياضة و اخبارها. و الجديد في الألعاب الرياضية ككرة اليد او السلة او ما شابه ذلك و خاصة كرة القدم. تطبيق Filgoal هو التطبيق العربي الأفضل لمتابعة كل الأخبار و الأحداث. بل و حتى متابعة تغطية المباريات. تطبيق Filgoal يعطيك كل الجديد في عالم الرياضة و تغطية كاملة للمباريات بالإضافة الى جداول خاصة بمواعيد المباريات و البطولات. لذلك يعتبر هذا التطبيق من افضل التطبيقات لمتابعة ما تحب من رياضة. و هو متوفر بشكل مجاني على Play Store

365Scores

احد التطبيقات التي ستحبها كمتابع للكرة و الرياضة بشكل عام. سواء كنت تحب متابعة المباريات فقط. او انت من المهتمين بالأحداث الرياضية و الأخبار الرياضية. كالمؤتمرات الصحفية و اخبار البطولات المختلفة و المتنوعة. بالإضافة الى احداث ما قبل و ما بعد المبارة. و ابرز احداث المباريات نفسها بالفعل. تطبيق 365Scores يتيح لك متابعة شيقة و شاملة لكل ما تحب في عالم الرياضة لتستمتع بكل الأخبار التي تجذبك ولا يفوتك شئ منها. بالإضافة لأن التطبيق يغطي 10 انواع رياضات مختلفة. ليست كرة القدم فقط. التطبيق متوفر بشكل مجاني على Google play store

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